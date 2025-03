歴代のスター猫が大集結！BACON『ねこ休み展』

BACONは、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展&物販展 『ねこ休み展』を、2025年3月27日(木)〜4月7日(月)に柏タカシマヤ(千葉県・柏市)にて開催します。

BACON『ねこ休み展』

BACONは、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展&物販展 『ねこ休み展』を、2025年3月27日(木)〜4月7日(月)に柏タカシマヤ(千葉県・柏市)にて開催。

2025年は開催から10周年の節目を迎える特別な年!10周年記念として、人気クリエイターたちが手掛ける限定グッズを展開するほか、過去のアーカイブ作品も一堂に集結。

癒しの猫写真やグッズに囲まれた空間で、10周年ならではの特別な“猫の祭典”を存分に楽しめます!

■「ねこ休み展」とは?

プロ・アマ問わず人気の猫クリエイターが集結する合同の写真展&物販展です。

XやInstagramで人気を集める有名猫も数多く登場し、出展者のSNSフォロワー数は、累計300万人を超えています。

見ているだけでほっこりする作品、眺めているだけでも癒されるハンドメイドグッズが所狭しと展示・販売されています。

株式会社BACONが主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)では、2015年の夏以降、200万人以上の来場を記録しました。

出展者はネットを中心に活躍するクリエイターが多く、生で作品を見られる貴重な機会としても話題を呼びました。

■癒しの猫作品&猫グッズを完全網羅!猫の祭典が幕を開ける!

2015年に始まった「ねこ休み展」は、2025年で10周年を迎えます。

出展クリエイターのトータルSNSフォロワー数は驚異の300万人超え。

柏高島屋は、「ねこ休み展」が初めて大規模な展覧会を開催した思い出深い場所でもあります。

10周年記念の特別催事として開催される本展では、新作展示に加え、本展限定で過去に人気を博したスター猫たちのアーカイブ展示も実施予定です。

<新旧スター猫たちが一堂に会する特別展示>

Instagramのフォロワー数が97万人を誇るスター猫「うにちゃん(@unico_uniuni)」や、フォロワー数50万人を超える「むぎめし家(@mugimeshi323)」。

さらに、柏開催初上陸となるInstagramでフォロワー数33万人を誇る人気猫「Muu(@muu_daybyday)」、そして可愛いマンチカンのコンビとして注目を集める「短足マンチカンのプリンとメル(@purin_nyan)」も会場を盛り上げます!

また、過去に出展したスター猫たちも、本展のためだけに新作を披露!

水が飲めそうで飲めない姿が愛らしい「なごむ(@matsumotoooooo)」、双子猫の「アメカヌ(@riepoyonn)」、猫の抜け毛で制作される変幻自在な作品が人気の「rojiman(@rojiman)」など、懐かしのスター猫たちが再集結。

かつての思い出が蘇る特別な展示を楽しめます。

10周年を迎えた『ねこ休み展』ならではの新作とともに、特別なひとときを存分に堪能できます!

■数量限定!『ねこ休み展』10周年ならではの記念グッズをお見逃しなく

『ねこ休み展』10周年を記念して、会場内には特別な特設スペースが登場!完売必至の限定アイテムが登場します。

猫好きクリエイターたちの想いが詰まった特別なアイテムを、ぜひこの機会にチェックしてください!数量限定のため、お早めの来場をおすすめします!

●「にゃん家の団欒」(Instagram:@nyan__q)

陶器作品が人気のクリエイターが作り出す「10」にちなんだテンカラットの宝石にゃんこが高島屋限定バージョンになって登場!!

●「福嶋吾然有」(Instagram:@asari_fukushima)

人気の落書きシリーズの大型作品に、10周年にちなんだ10匹の猫たちを描き下ろし!こちらの作品をモチーフにして、トートなど『ねこ休み展』限定グッズを展開予定です。

●「YUKARI’n GALLERY」(Instagram:@yukarin3351)

「スポにゃん」スペシャルバージョンが登場!!

※全て予定のため、変更となる可能性があります。

発売価格も未定です。

※上記以外も記念グッズは多数用意があります。

■猫好き必見!「Cats in the room.」のPOP UP EVENTが会場内で開催!

会場内の特設スペースでは、人気クリエイター「Cats in the room.(@mimumoco)」によるPOP UP EVENTを開催します。

柔らかなタッチと独自の世界観が光る限定アイテムやアート作品を特別に展開します!

■『ねこ休み展』10周年!柏高島屋限定の豪華プレゼント企画を実施!

2025年、『ねこ休み展』がついに10周年!これを記念して、柏高島屋限定オリジナルマグネット&記念ロンTのプレゼントキャンペーンを実施します。

<来場者特典:10周年記念オリジナルマグネット>

来場者限定で、10周年記念オリジナルマグネットをプレゼント!2025年は10周年YEARとして、会場ごとに異なるデザインのマグネットが配布されるため、集める楽しさもアップ!配布は無くなり次第終了となります。

<SNS投稿キャンペーンでさらに豪華特典をゲットしよう!>

会場内で撮影した写真をSNSに投稿すると、オリジナルポストカードをプレゼント!さらに、Wキャンペーンとして、抽選で記念ロンTがもらえるチャンスも!こだわりのシルクスクリーン印刷で仕上げた特別デザインの一着です。

どちらも柏高島屋限定のスペシャルアイテム!

【応募方法】

会場内の様子を撮影し、#ねこ休み展、#柏タカシマヤのハッシュタグを付けて、Instagram、Xへの投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※柏高島屋(@kashiwatakashimaya)の公式SNSのフォローも必須。

※数量限定のため、無くなり次第、配布終了となります。

■見ているだけで癒される、新作&会場限定グッズは絶対チェック!

会場限定で販売される各クリエイター陣が作る人気グッズや柏限定のコラボアイテムを多数販売します。

<福嶋吾然有>

・マルチクリーナー大10周年 720円

・天使のミニ原画 4,950円

・マルチクリーナー 660円

・マルチクリーナー大 720円

<harunyaaa ceramics>

・ねこのお茶碗 4,950円

・ねこのぬいぐるみ花器 10,780円

<うちの子のけだまだま>

ハンドメイドMサイズ 3,080円

ハンドメイドLサイズ 4,180円

セルフペイント 1,980円

<ねことしもべ>

・ねこハラ アクリルキーホルダー 660円

・えさ入れろや アクリルキーホルダー 660円

・もりもり食べるフォトフレームアクリルキーホルダー 990円

・もりもり食べるねこステッカー 440円

<たら>

・たいやきねこ甘味マスキングテープ 600円

・シャドウボックス「エリザベス」 6,600円

<necomilk>

さくらもちさん 1,600円

<あたり工房>

・クルミ入り猫こけし 4,400円

・クルミ入り招き猫 4,400円

<SUIMIN>

・サコッシュ 1,980円

・メッシュポーチ 2,090円

・キルティングポーチ 1,870円

・ボアポシェット 2,640円

<ねっこねこ堂>

・ハムエッグトースト キーホルダー 1,100円

・海老フライ飛行機 キーホルダー 1,540円

<モンブランド>

・UVカット軽量折り畳み傘 2,900円

・ビニールトート 2,900円

・シリコンワッペンボディバッグ 3,900円

・フェイス紙クリップ 400円

・ダブルウォールタンブラー 1,900円

・サコッシュ 4,900円

<eringi>

・ステッカー 330円

・缶バッジ 330円

・缶ミラー 660円

<nemunoki paper item>

・KOREGASUKI!ポストカード 165円

・KOREGASUKI!スクエアメモ 275円

<衣川まや>

・アートシール 385円

・ポーチ 2,750円

・画集「Chouchou2」 2,860円

・缶ミラー 660円

<おかもとあお>

・アクリルキーホルダー 1,100円

・トートバッグ 2,200円〜

・アート栞 880円

・タオルハンカチ 1,100円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

■企画展概要

企画展名: 猫の合同写真展&物販展「ねこ休み展 in 柏タカシマヤ」

開催日 : 2025年3月27日(木)〜4月7日(月)

開催時間: 午前10時30分〜午後7時30分(閉場)

※最終入場は、各日の閉場30分前まで。

※最終日は午後5時00分閉場

休館日 : なし

会場 : 柏タカシマヤ 本館地下2階 催会場

千葉県柏市末広町3-16

入場料 : 一般・大学・高校生500円

出展者 : 87組

主催 : ねこ休み展実行委員会

企画 : 株式会社BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

