Travis Japan、1st CDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」のスペシャルトレイラー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■封入シリアル特典の詳細も発表!

Travis Japanが、3月5日にリリースする1st CDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」のスペシャルトレイラーを公開した。

本作は、全3曲収録の初回T盤、初回J盤、全2曲収録のUNIVERSAL MUSIC STORE盤、全4曲収録の通常盤の4形態で発売。

初回T盤の特典映像ディスクには、「Say I do」のMVとその-Behind the scenes、『テレビ朝日 ドリームフェスティバル2024』でのライブ映像(約40分)、初回J盤には「Tokyo Crazy Night」のMVとそのBehind the scenes、そして「密着!TJプライベートクイズ! ~メンバーのオフにお邪魔してきました~」と題したバラエティコンテンツを収録。

UNIVERSAL MUSIC STORE盤には、ワールドツアーの映像が収録される。

このたび公開されたトレイラーでは、初回T盤、初回J盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤の特典ディスクの内容を一足先にチラ見することができる。

また、初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の4形態に封入されるシリアル特典の内容も発表。

初回T盤、初回J盤では『「Say I do」Part Switch~ドキドキダンスチャレンジ!~』と題した、くじを引いたメンバーが本来の自分のパートとは違うパートでダンスするチャレンジ企画を楽しめる。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のシリアル特典は「World Tour -Behind the scenes in NY-」。こちらは特典映像ディスクには収録されていないメンバーがニューヨーク観光を楽しむオフショットシーンを観ることができる。

そして通常盤(初回プレス)では、カップリング曲の「O-Shan-Tee」の“ある大事なパート”の歌割りをどのメンバーが歌うか決めるバラエティコンテンツ「O-Shan-Tee選手権」を楽しめる。

いずれも商品に封入されている用紙より視聴フォームへアクセスし、記載のシリアルナンバーなど必要事項を入力しることで視聴することができる。アクセス期間は、3月4日12時から4月4日18時まで。

リリース情報

2025.03.05 ON SALE

SINGLE「Say I do / Tokyo Crazy Night」

「Say I do / Tokyo Crazy Night」特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/sayidotokyocrazynight/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/