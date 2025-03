「星空を楽しめる宿認定」にて三ツ星を獲得！芦別スターライトホテル

北海道ホテル&リゾートが運営する芦別スターライトホテルは、「星空を楽しめる宿認定」にて三ツ星を獲得しました。

北海道ホテル&リゾートが運営する芦別スターライトホテルは、「星空を楽しめる宿認定」にて三ツ星を獲得。

■北海道ではじめて「星空を楽しめる宿認定」にて三ツ星を獲得

日本旅行総合研究所 星空総合コンサルティング部が運営する「星空を楽しめる宿認定」プロジェクトにて、芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館が三ツ星を獲得しました。

この制度は「星空を楽しみたい」人と「星空を楽しんでほしい」宿との架け橋となり、宿やその地域の星空観光の発展にもつなげていきたいと考えてつくられました。

星空観賞は、夜に野外で活動するという非日常の体験であるため、特に初心者にとっては慣れないことが多い分野でもあります。

・服装はどうしたらいいの?

・観察のための必要な準備物は?

・そこは安心できる環境が整っているの?

この制度は、人それぞれのニーズに合わせた星空を安心して楽しんでいただくために、このような不安要素を解決することを目標として宿泊施設としての設備の充実度、接客、周辺環境の状況等の審査を行い、星空の専門家の方々による客観的評価のもと、星空を楽しめる環境が整っている宿であるかを認定する制度です。

■「星空を楽しめる宿認定」の審査項目

全審査項目の合計で7割以上の得点を獲得することで「星空を楽しめる宿」として認定されます。

各審査項目のうち、得点が3割以下のものが1つ以上ある場合は認定基準を満たさないものとします。

以下は、審査項目を一部抜粋した一例です。

<施設・設備>

● 星空観察場所(駐車場を除く)からは1万平方度(空の半分)以上開けた空が見える

● 星空観察場所(駐車場を除く)から代表的な星座の形(星の並び)が分かる程度の空である

● 星空観察場所までの経路は整備されている歩道である

● 足元照明や懐中電灯など、移動時の安全性を確保するための照明が用意されている

● 懐炉やブランケットなど夜間の低温対策用にお客様が使用できるアイテムがある

● 観察場所で使用できるベンチやアウトドアチェアなどの座ることができるアイテムがある

● 星座早見盤などお客様が使用できる星座探しのツールが1つ以上ある

● 星空観察場所へのルートを示したパンフレットや標識等が設置されている

<接客サービス>

● 終夜自由に星空観察場所へお客様が移動できる出入口がある

● 天体望遠鏡や双眼鏡の使用方法をレクチャーできるスタッフが駐在している

● 夜間の天候を案内できるスタッフが駐在または案内板が掲示されている

● 星空観察時の服装について事前(宿泊日以前)に案内している

● 今日見える星空の案内など宿泊のお客様に向けた見ごろの星空案内の発信が館内や部屋にある

● 公式WEBサイトやSNSなどで星空に関する発信をしている

● 施設主催の星空プログラムがある

● 星空プログラムに関する最新情報を館内やWEB、SNS等で公開している

<周辺環境>

● 星空観察場所から直接見える範囲に、星空観察を妨げるような明るさの光源(街灯や自動販売機など)がない

● 星空観察場所およびその周辺に、水平より上に大量の光が漏れるような形状・設置方法の屋外照明が点灯していない、または光を漏らさない対策(笠、遮光板など)がなされている

● 星空観察場所およびその周辺の屋外照明は、すべて電球色の光源が使用されている

● ホテル施設の窓やガラス面のうち、星空観察場所から明るく見える位置にあるものは、カーテン・ブラインド等を設置して光漏れを抑制している

● 最寄り駅から施設までの送迎サービスがある

■芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

【芦別温泉スターライトホテル】満天の星空

夜空に瞬く無数の星。

まるで降り注ぐかのような星たちに心をうばわれます。

都会ではなかなか見られない満天の星空を、大切な人と楽しめます。

【芦別温泉スターライトホテル】約1万冊の本が揃うおふろcafe星遊館

日帰りでも宿泊でもカフェ感覚で自由気ままにお過ごしいただける充実した空間となっています。

コミックや雑誌は合わせて約10,000冊揃っており、もちろんすべて読み放題です。

旧作も新作もジャンル豊富にあるので、いつ来ても楽しめます。

また、館内のコーヒーはフリーコーヒーなので、ひとりでリラックスしたいときや、友達とのおしゃべりの場にぴったりです。

無料マッサージ機、泥パックなど、様々な無料アイテムを用意されています。

【芦別温泉スターライトホテル】美肌の湯

自慢の温泉は2箇所ある源泉から毎分600リットル自然湧出しているものを引き込んでいます。

泉質は「含硫黄‐ナトリウム・マグネシウム‐炭素水素塩冷鉱泉」と「含硫黄‐ナトリウム‐炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉」の2種類です。

別名「美肌の湯」といわれており、なめらかな肌触りと高い保湿性で入浴後も化粧ののりがよくなると評判です。

芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

・所在地 : 〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1

