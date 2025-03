社会整備サポート協会と、第一情報システムズは共同で、企業向けにAIを活用したメールチェックシステム「Mail Beacon-1(メール・ビーコン・ワン)」を開発しました。

社会整備サポート協会/第一情報システムズ「Mail Beacon-1」

社会整備サポート協会と、第一情報システムズは共同で、企業向けにAIを活用したメールチェックシステム「Mail Beacon-1(メール・ビーコン・ワン)」を開発。

Mail Beacon-1は、メールを自動分析し、経営リスク、新たなビジネスチャンスを検出します。

これにより、経営幹部が社内の重要な動きを適切に把握し、迅速な意思決定を行うことが可能になります。

また、合わせてAzure OpenAI構築サービスも提供します。

Azure OpenAIは構築が複雑な場合がありますが、このシステムを利用することで専門知識がなくても迅速に活用することができます。

API管理、パフォーマンスチューニング、セキュリティ対策などの運用負荷も軽減でき、さらに利用者の利用規模に合わせたコスト最適化のアドバイスも提供します。

●よくある課題

会社では日々膨大なメールが交わされますが、経営幹部はその内容を直接把握することができません。

そのため、以下のような課題が生じています。

・コンプライアンス違反のリスク:社内外のやり取りで、意図せずガバナンス違反となる内容が含まれてしまうことがある。

・重要な経営情報の見落とし:顧客や取引先からの重要な情報が埋もれ、適切な対応が遅れる可能性がある。

・社内の動向を把握しにくい:部門ごとにバラバラにやり取りされる情報を統合し、経営視点で分析する手法が確立されていない。

・機会損失:取引拡大や改善につながる提案が見過ごされ、競争優位性を失うリスクがある。

●解決策

同社のMail Beacon-1は、AI及び生成AIを活用し、システム面では安全に配慮した環境で企業のメールを定期的に分析します。

Mail Beacon-1には以下の機能が搭載されています。

・頻度分析 :重要ワードの出現頻度を分析し、異常な傾向や新たな課題の兆候を検出。

・トピック分類:メール内容を自動分類し、業務の傾向や経営リスクを可視化。

・感情分析 :取引先や従業員の感情の変化を把握し、早期に対応策を検討。

・観点分析 :コンプライアンスやガバナンス上のリスクを含む文言を抽出し、リスク管理を強化。

・ダッシュボードによる可視化:分析結果を直感的に理解できるレポート形式で提供し、経営層が迅速に意思決定できる。

これにより、企業はリスクを未然に防ぎながら、未発掘のビジネス機会を逃さず活用できるようになります。

●シンプルな操作性

Mail Beacon-1はクラウド上で動作し、企業のメールサーバーと連携することで、自動的にメールを分析します。

ダッシュボード上で分析結果をリアルタイムに確認でき、経営幹部や管理部門が迅速に対応策を講じることができます。

・導入は簡単 :既存のメールシステムとシームレスに統合し、最小限の設定で運用を開始。

・直感的な操作 :ITスキルがなくても、管理画面から簡単にレポートを確認。

・カスタマイズ可能:企業のニーズに合わせたルール設定やアラート機能を提供。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自動的にメールを分析!社会整備サポート協会/第一情報システムズ「Mail Beacon-1」 appeared first on Dtimes.