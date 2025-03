初のゲーム化決定！EX『終末のワルキューレThe Day of Judgment』

EXは、アニメ「終末のワルキューレ」を原作とするスマホゲーム『終末のワルキューレThe Day of Judgment』の制作が決定しました。

EX『終末のワルキューレThe Day of Judgment』

配信開始予定:今春

カテゴリ :ゲーム(ロールプレイングゲーム)

価格 :基本プレイ無料/アイテム課金制

対応OS :iOS/Android

対応機種 :iOS15以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)/Android9.0以降

■『終末のワルキューレ』待望のゲーム化決定!

大人気アニメ『終末のワルキューレ』が、スマートフォンゲームとして登場!

原作は累計発行部数1,800万部を突破し、『月刊コミックゼノン』で連載中の大人気漫画!『終末のワルキューレThe Day of Judgment』では、【人類代表】呂布奉先(CV.関智一)、アダム(CV.斉藤壮馬)、佐々木小次郎(CV.山路和弘)、【神代表】トール(CV.緑川光)、ゼウス(CV.高木渉)、ポセイドン(CV.櫻井孝宏)など、アニメでおなじみのキャラクターが多数登場します。

■原作情報

●漫画『終末のワルキューレ』(コアミックス「月刊コミックゼノン」連載)

作画:アジチカ

原作:梅村真也

構成:フクイタクミ

発行:コアミックス

第1〜23巻、好評発売中!

第24巻3月19日発売予定!!

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス

『終末のワルキューレ』原作1巻

『終末のワルキューレ』原作23巻

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス, 終末のワルキューレ製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ/コアミックス, 終末のワルキューレII製作委員会

