本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年3月のサービス終了タイトルは14本。今月は1月にメインシナリオが堂々完結したRPG「メギド72」、4対1非対称対戦型ホラーサバイバル「デッドバイデイライト・モバイル」、タイトーのスマホで遊べる音ゲー「グルーヴコースター 2 オリジナルスタイル」」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンや、外伝・メモリアル版アプリのリリースといった今後の施策などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年3月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

メギド72(オンライン版)

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 My Marionette Atelier-ドールきせかえ CYBIRD 2023年10月2日 2025年3月3日 メギド72 DeNA 2017年12月7日 2025年3月9日 廻らぬ星のステラリウム フリュー 2024年4月23日 2025年3月10日 プリストンテールM FOWGAMES 2024年3月21日 2025年3月12日 約束のネバーランド~狩庭からの脱走~ サイバーエージェント/GOODROID 2021年4月22日 2025年3月19日 デッドバイデイライト・モバイル NetEase Games 2022年4月28日 2025年3月20日 嵐を呼ぶ女たち-宮廷乱舞- Origin Mood 2020年11月12日 2025年3月31日 大熱闘 ドラゴンスマッシュ ルーデル 2020年1月22日 2025年3月31日 チョコットスタジアム cocone v 2024年8月5日 2025年3月31日 モンスタークリエイト PICTOY 2024年3月15日 2025年3月31日 人生はウーパールーパー観察記 Anova 2023年12月5日 2025年3月31日 もふピヨキャッチ Anova 2023年10月13日 2025年3月31日 神式一閃 カムライトライブ Mynet Games 2017年8月1日 2025年3月31日 グルーヴコースター 2 オリジナルスタイル TAITO 2015年7月1日 2025年3月31日

2025年3月9日19時2分 サービス終了

メーカー:DeNA

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

メギド72

本作は、「フォトン」と呼ばれるエネルギーをめぐり勃発する世界の危機に立ち向かう、若きソロモンが主人公となるAndroid/iOS向けのRPG作品。72柱のメギド(悪魔)を育成して戦っていく戦略バトルを楽しめる。

メギドの行動が付与した「フォトン」によって変化する「ドラフトフォトンシステム」を搭載した独自のバトルシステムが特徴で、「フォトン」を奪い合う駆け引きが戦略性の高いバトルを実現。オリジナルの世界観が描かれる壮大なストーリーも魅力となっている。

【メギド72 (めぎどななじゅうに)【公式】OPアニメ】

2024年11月27日に配信された「7周年情報盛りだくさん! アジトTVスペシャル」での案内により、オンライン版のサービス終了が2025年3月9日となることが明かされた。2017年12月7日のリリースから約7年の歴史に幕を下ろすこととなる。

メインシナリオについては1月のアップデートで実装された最新話で堂々完結。2月には7.2周年として盛大なキャンペーンが開催されるなど、オンライン版終了までに様々な施策が実施されている。

3月9日からはオフライン版の提供が予定されており、オンラインでの通信を必要とする一部の機能や魔宝石やソロモンチケットを利用する機能を除き、「メギド72」のプレイデータを引き継いで遊ぶことができる。

また、3月1日から3月9日までは「オフライン版直前ログインボーナス」として、通常のログインボーナスに加えて特別なログインボーナスも実施。ぜひオンライン版を最後まで遊び尽くして、オフライン版に備えていただきたい。

デッドバイデイライト・モバイル

2025年3月20日0時 サービス終了予定

メーカー:NetEase Games

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

デッドバイデイライト・モバイル

本作は、NetEase Gamesより配信されているAndroid/iOS用非対称型対戦サバイバルホラーアクションゲーム。キラー(殺人鬼)と呼ばれるキャラクター1人と、キラーから逃げながら協力して脱出を試みるサバイバー(生存者)4人による“鬼ごっこ型”の対戦が楽しめる。

「デッドバイデイライト」は元々2016年にPC版がリリースされており、その後はPS4やXbox Oneに対応するコンソール版も展開。このモバイル版では、既存のゲームプレイやモードに加え、スマホ・タブレット向けに最適化されたUIなどが実装され、手軽にどこでも楽しめるのが特徴となっている。

【デッドバイデイライト・モバイル - NetEaseの事前登録を開始しました!】

2024年12月17日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年3月20日0時となることが明かされた。2022年4月28日のサービス開始から約3年での終了となる。

なお、PC版、コンソール版「デッドバイデイライト」についてはBehaviour Interactiveが引き続き開発、サポートを行なっていくとしており、モバイル版からデータの移行希望者には、購入金額と獲得XPを補填するためのウェルカムパックが用意されている。

サービス終了までに利用されなかったゲーム内有償通貨については、サービス終了の翌日、3月21日0時から払戻しの申込受付が開始される予定。払戻しのさらなる詳細については、サービス終了後にゲームアプリ起動時に表示されるページおよび公式サイトにてお知らせするとしている。

神式一閃 カムライトライブ

2025年3月31日15時 サービス終了予定

メーカー:Mynet Games

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

神式一閃 カムライトライブ

本作は、神の力を操る戦士「神侍―カムライ―」たちを育成し、強大な敵である「ケガレ」に立ち向かうマルチ育成×コマンドバトルゲーム。個性豊かな仲間が登場し、独自の育成システム「修行」で自分だけのオリジナルキャラを作って楽しめる。

本作の主なバトルは「クエスト」と「闘技場」の2つ。クエストでは仲間たちと8つの大陸を冒険していき、闘技場では全国のライバルたちと自分で育てたキャラクター同士で対戦することができる。また、「修行」で見ることができるストーリーで、キャラ同士の関係性や意外な一面を知ることができるなど、ゲームを進めて行くごとにその世界観に浸れるのも面白いポイントとなっている。

【神式一閃 カムライトライブ 公式PV】

2025年1月25日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年3月31日15時となることが明かされた。2017年8月1日のサービス開始から約7年半での終了となる。

サービス終了告知後より、毎日10回引ける無料ガチャや、覚醒の宝珠の欠片などがもらえるミッションなどの「カムトラありがとうキャンペーン」が開催中。また、季節限定のキャラがピックアップ対象となる「カムトラファイナルステップアップガチャ」が設置されるなど、最後まで楽しめる施策が用意されている。

なお、サービス終了までの使用されなかったゲーム内有償通貨については払戻しが行なわれる予定で、詳細についてはサービス終了後数日以内にアプリ内にて案内するとしている。全ての対応が終わるまではアプリを削除しないよう注意してほしい。

グルーヴコースター 2 オリジナルスタイル

2025年3月31日14時 サービス終了予定

メーカー:TAITO

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

グルーヴコースター 2 オリジナルスタイル

本作は、音楽に合わせて画面をタップしていくだけでノリノリなリズム感とジェットコースターのような爽快感を楽しめるリズムアクションゲーム。2012年11月20日にリリースされたiOS版「グルーヴコースター ZERO」に、端末のマイクを利用して音声入力で演奏できる「オリジナルスタイル機能」や両手を使ったアーケード版と同等の譜面が楽しめる「アーケードモード」を追加し、さらにAndroid版にも対応した音楽ゲームとして2015年7月1日にリリースされた。

サービス開始後より無償/有償で新たな楽曲追加などのアップデートが行なわれ、現在は600曲以上をプレイ可能。コンソールやPC、アーケードで展開される「グルーヴコースター」シリーズを手軽にスマホで楽しむことができる。

【【Groove Coaster 2 Original Style】音を使ってプレイ! / Play the game by making sounds!】

2025年1月24日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年3月31日14時となることが明かされた。サービス終了の理由については、新たな楽曲の追加開発や新機種や新OSなど更新され続ける環境へ対応し続けることが難しくなったため、としている。2015年7月1日のサービス開始から約9年半での終了となる。

なお、サービス終了後はオフライン環境であればダウンロード済みの楽曲や各難易度の譜面は引き続きプレイ可能とのこと。ただし、新たな機種やOSへ対応したアップデートは行なわれないため、非対応の機種やOSではゲームが起動できなくなったり、しばらくプレイしていない譜面および楽曲については自動削除される可能性があるという。

サービス終了時までに利用されなかったゲーム内有償通貨については払戻しが行なわれる予定で、申請受付は既に開始しており、期間は3月31日16時59分までとなっている。詳細についてはTAITOの公式ページから確認してほしい。

