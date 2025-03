大自然と歴史的・文化的にも魅力あるストーリーを体感！日本観光振興協会「モデルコース」

日本観光振興協会は、昇仙峡地域活性化推進協議会と協力し、山梨県甲府市と甲斐市に跨る日本遺産「甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡」〜水晶の鼓動が導いた信仰と技・そして先進技術へ〜の壮大な大自然と歴史的・文化的にも魅力あるストーリーを体感できるモデルコースを策定しました。

また一部のモデルコースで利用可能な、地域の公共交通バスと昇仙峡ロープウェイチケットがセットになったお得な「日本遺産御嶽昇仙峡パス」の提供を開始します。

御嶽昇仙峡は、令和2年6月に「甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡」〜水晶の鼓動が導いた信仰と技・そして先進技術へ〜のストーリーが日本遺産に認定されましたが、構成文化財が広範囲に点在していることや、効率的な周遊が難しいという課題がありました。

またここ数年は昇仙峡エリア全体への来訪客の減少も課題となって、新たな事業展開による誘客促進も必要となっていました。

こうしたことから、日本観光振興協会及び昇仙峡地域活性化推進協議会は、「地域交通を活用した日本遺産体験周遊ツーリズム事業」(※)を活用し事業を実施しました。

※この事業は、日本財団の助成による「観光地域づくり支援基金事業」の一部として実施しています。

◆実施概要

1. 日本遺産御嶽昇仙峡 WEBサイトの開設

公式サイト「昇仙峡STORY」を開設し、日本遺産構成文化財の情報や、モデルコースを掲載

掲載内容

【1】日本遺産御嶽昇仙峡のストーリーに沿って3つのコンセプトに大別し、それらのコンセプトに基づいて策定した4つのモデルコースを掲載

(1) タイトル:いざ御嶽昇仙峡へ。

神秘の渓と祈りの道

<コースのポイント>

御嶽昇仙峡の成り立ち、水晶の採掘、修験者達の山岳信仰という全体のストーリーに触れ、当時の人々がこの地を切り開いてきた歴史や、観光地としての発展など、様々な出来事を学びながら日本遺産御嶽昇仙峡のメインスポットを巡るルートとなっています。

初めて昇仙峡を訪れる方にお勧めです。

(2) タイトル:水晶採掘から「宝石のまち」へ。

水晶今昔ストーリー

<コースのポイント>

昇仙峡一帯は、かつて水晶の産地として繁栄した歴史を持つ場所。

水晶にまつわる歴史に特化し、実際に研磨体験を行ったり、水晶の成り立ちを知ることで現代の水晶研磨・加工技術に発展しているストーリーを体験します。

水晶やパワースポットに関心が高い方にお勧めです。

(3) タイトル:そして古道へ。

いにしえの修験者たちの軌跡と人々の生活を辿る

<コースのポイント>

かつて修験者が通ったと言われている修行の道を歩くことで、悪疫退散や万民息災、戦国時代の武士が戦いに臨む前に行った必勝祈願など、当時の人々の強い願いや多様な歴史的背景を肌で感じながらトレッキングするルートとなっています。

山岳信仰やその歴史に関心が高い方、トレッキング好きの方にお勧めです。

(4) タイトル:金櫻神社の本宮 金峰山山頂の神秘の岩 五丈岩を求めて

<コースのポイント>

修験者たちが山麓の金櫻神社から山頂の本宮・五丈岩を目指すための“表参道”として使われていた「御嶽道」と呼ばれる金峰山古道を再整備。

この登山道で金峰山山頂を目指します。

山岳信仰やその歴史に関心が高い方、登山好きの方にお勧めです。

<公式サイト「昇仙峡STORY」のトップページ>

【2】日本遺産御嶽昇仙峡を構成する文化財のスポット情報を掲載

URL: https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story091/culturalproperties/

【3】公式サイト「昇仙峡STORY」内に掲載のクーポンを提示すると受けられる特典

公式サイト「昇仙峡STORY」内に掲載のクーポンを提示すると御嶽昇仙峡エリアのショップ・飲食店等で、各種特典を受けることができます。

※クーポン加盟店 店舗数:9件(令和7年2月26日時点)

2.この事業で新たに制作したお得なパス「日本遺産御嶽昇仙峡パス」

公共交通機関を利用して来訪する観光客は、地域の公共交通バスと昇仙峡ロープウェイチケットをセットにした「日本遺産御嶽昇仙峡パス」を利用することで、通常料金よりもお得に観光することができます。

・販売期間 :令和7年3月1日(土)〜令和8年3月31日(火)

・パスの有効期間:利用日の当日のみ有効

・パスの内容 :(1)甲府駅〜昇仙峡エリア間の山梨交通路線バス往復乗車代

(2)昇仙峡ロープウェイ往復乗車代

・購入場所 :JR甲府駅南口 山梨交通駅前バスカウンター

<パスの料金>

4月1日〜11月30日

バス区間:甲府駅 - 昇仙峡滝上

販売額 :大人 3,400円、小人 1,750円

12月1日〜3月31日

バス区間:甲府駅 - 昇仙峡入口・天神森

販売額 :大人:2,700円、小人:1,350円

※12/1〜3/31の期間は路面凍結により、昇仙峡入口・天神森〜昇仙峡滝上間は運行休止となります。

日本遺産御嶽昇仙峡パス(表)

