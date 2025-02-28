ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡É¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î·³Áâ¡É¡©¡¡¥¢¥é¥¦¥Û¤¬¸ì¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊªÁü
ºò²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤È¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î³ÍÆÀ¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÁí³Û2²¯¥æ¡¼¥í°Ê¾å¤ÎÂçÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏºâÀ¯Æñ¤ÎÌäÂê¤«¤é¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤«¤éÂç¤¤¯ÀïÎÏÊä¶¯¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÏÂè25Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1º¹°ÊÆâ¤Ç¤³¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬¼ó°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¤Ï¡ØSPORT¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Åö½é¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î·³Áâ¤¬Íè¤ë¤¾¡×¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ø¡Ëµ¿Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£ºòµ¨¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²æ¡¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¾¡Íø¤òµá¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï°¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥¸¤Î½¢Ç¤¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÏºòÇ¯¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬Ë¾¤ß¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î°ìÈÌÅª¤Ê»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ê¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦»×¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈà¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ°¤«¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Èà¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÅ¯³Ø¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬Àï¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¶¥Áè¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î±¿±Ä¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤ò2¿Í½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¡×
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¯¤È¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡Éµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î·³Áâ¤¬Íè¤ë¤¾¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í(¾Ð)¡¢º£¤ÏÃ¯¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í´Ö¤È¡Ë¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Ï»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿·õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¡×