¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¤­±ä¤Ó¤¿¡Ä/¸¶¤æ¤ß¤³¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É

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¤½¤¦¡¢¡ÖCuando Bellingham tenía el balón vi el campo libre y supe que tenía que correr/¥¯¥¢¥ó¥É¡¼¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥Æ¥Ë¥¢¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ð¥í¥ó¡¦¥Ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ý¡¦¥ê¥Ö¥ì¡¦¥¤¡¦¥¹¥Ú¡¦¥±¡¦¥Æ¥Ë¥¢¡¦¥±¡¦¥³¥ì¡¼¥ë(¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÈCL¤Î¥À¥Ö¥ë½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤³2½µ´Ö¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤·¤«¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍMF¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¾åÈ¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡¢GK¥ì¥ß¥í¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿FW¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë?
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤â¡ÖTiene mucho acierto ante la potería/¥Æ¥£¥¨¥Í¡¦¥à¡¼¥Á¥ç¡¦¥¢¥·¥¨¥ë¥È¡¼¡¦¥¢¥ó¥Æ¡¦¥é¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ê¥¢(¥´¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¤È¤Æ¤â¹â¤¤·èÄêÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²¿¤è¤êÈà¤Î°Î¤µ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÌÇÂ¿¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢½Ð¤Æ¤âºÇ¸å¤Î¿ôÊ¬¤È¤«¤Ç¤â·è¤·¤ÆÉÔÄçÉå¤ì¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡ÖEs muy joven, muy rápido y aprende con velocidad/¥¨¥¹¡¦¥à¥¤¡¦¥Û¥Ù¥ó¡¢¥à¥¤¡¦¥é¥Ô¥É¡¼¡¦¥¤¥¢¥×¥ì¥ó¥Ç¡¦¥³¥ó¡¦¥Ù¥í¥·¥À¥Ã¥É(Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¼ã¤¯¤ÆÁÇÁá¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤¤)¡×(¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Æ¥£´ÆÆÄ)¤ÈÀº¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤È¡£
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¤½¤¦¡¢¡ÖCuando Bellingham tenía el balón vi el campo libre y supe que tenía que correr/¥¯¥¢¥ó¥É¡¼¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥Æ¥Ë¥¢¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ð¥í¥ó¡¦¥Ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ý¡¦¥ê¥Ö¥ì¡¦¥¤¡¦¥¹¥Ú¡¦¥±¡¦¥Æ¥Ë¥¢¡¦¥±¡¦¥³¥ì¡¼¥ë(¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÈCL¤Î¥À¥Ö¥ë½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤³2½µ´Ö¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤·¤«¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍMF¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¾åÈ¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡¢GK¥ì¥ß¥í¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿FW¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë?
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