¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò»á¡¡»ý¤Á»þ´Ö46ÉÃ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÂçÊ¶µê¡Ä°Â½»°Ñ°÷Ä¹¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£¸Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀÐ»á¤Ï»ý¤Á»þ´Ö£±£´Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬Ä¶²á¤·¤¿¡£½°±¡Í½»»°Ñ°÷¤Î°Â½»½ß°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¡£ÂçÀÐ»á¤Ï±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞÀÊ¤«¤é¤Ï°Â½»»á¤¬¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢ÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦»þ´Ö¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È·ã¤·¤¤¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ÏÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤Ç¤â£±£±Ê¬¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¡£°Â½»»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦£´£¶ÉÃ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀÐ»á¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤¿¤Á¤¬ºÂ¤ëÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¹ñ¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤ò»¦¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï°Â½»»á¤¬¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃí°Õ¡£ÂçÀÐ»á¤â¼ÁÌä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¡£