ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）
予想 0.5% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 0.5% 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:30
カナダ実質GDP（2024年 第4四半期）
予想 1.6% 前回 1.0%（前期比年率)
カナダ実質GDP（12月）
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.5%（前年比)
米個人所得・支出（1月）
予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.7%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（1月）
予想 0.3% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
米卸売在庫（速報値）（1月）
予想 0.0% 前回 -0.5%（前月比)
23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）
予想 40.6 前回 39.5
トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談、鉱物協定署名へ
バーFRB副議長（銀行監督担当）退任 ※FRB理事としての職務は続ける
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）
予想 0.5% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 0.5% 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:30
カナダ実質GDP（2024年 第4四半期）
予想 1.6% 前回 1.0%（前期比年率)
カナダ実質GDP（12月）
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.5%（前年比)
米個人所得・支出（1月）
予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.7%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（1月）
予想 0.3% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
米卸売在庫（速報値）（1月）
予想 0.0% 前回 -0.5%（前月比)
23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）
予想 40.6 前回 39.5
トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談、鉱物協定署名へ
バーFRB副議長（銀行監督担当）退任 ※FRB理事としての職務は続ける
※予定は変更されることがあります。