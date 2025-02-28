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22:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）

予想 0.5% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)

予想 0.5% 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



22:30

カナダ実質GDP（2024年 第4四半期）

予想 1.6% 前回 1.0%（前期比年率)



カナダ実質GDP（12月）

予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 1.9% 前回 1.5%（前年比)



米個人所得・支出（1月）

予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.7%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（1月）

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.5% 前回 2.6%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



米卸売在庫（速報値）（1月）

予想 0.0% 前回 -0.5%（前月比)



23:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）

予想 40.6 前回 39.5





トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談、鉱物協定署名へ

バーFRB副議長（銀行監督担当）退任 ※FRB理事としての職務は続ける



※予定は変更されることがあります。

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