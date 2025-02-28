22:00　
ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）
予想　0.5%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)
予想　0.5%　前回　-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.6%　前回　2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

22:30
カナダ実質GDP（2024年 第4四半期）
予想　1.6%　前回　1.0%（前期比年率)

カナダ実質GDP（12月）
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.5%（前年比)

米個人所得・支出（1月）　
予想　0.3%　前回　0.4%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.7%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（1月）
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.5%　前回　2.6%（PCEデフレータ・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

米卸売在庫（速報値）（1月）
予想　0.0%　前回　-0.5%（前月比)

23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）
予想　40.6　前回　39.5


トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談、鉱物協定署名へ
バーFRB副議長（銀行監督担当）退任　※FRB理事としての職務は続ける

※予定は変更されることがあります。