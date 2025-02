「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、2025年3月1日、東京・中目黒にオープンのピッツェリアが登場!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

PIZZERIA IL VICOLO(東京・中目黒)

2025年3月1日、“賞味期限1分”がキャッチコピーのピザ専門店「PIZZERIA IL VICOLO」(ピッツェリア イル ヴィコロ)がオープン! おいしいお店が多く集う中目黒エリアに、またもや注目の新店が登場します。

メインは、薪窯で1枚ずつ丁寧に焼き上げるナポリスタイルのピザ。福岡「鳥越製粉」から仕入れたバゲット用の強力粉で作るピザ生地をギリギリの加水率で調整し、400度の高温の窯で1枚につき90秒間の早さで焼き上げることにより、軽やかでエアリーな食感の、賞味期限1分のピザが仕上がります。

ピッツァイオーロが一枚ずつ丁寧に作り上げます 写真:食べログマガジン編集部

窯の番人を務めるのは、仕事仲間から「ピザ野さん」と呼ばれるほど自身も大のピザ好きだという、ピザ一筋19年のベテランピッツァイオーロ(ピザ職人)の平野さん。そんな平野さんが自信を持ってお届けするのは、シンプルなおいしさが魅力のクラシックピザ5種類と、現代的な味わいを楽しめるモダンピザ5種類。

「マルゲリータ・ブッファラ」 写真:お店から

クラシックピザのメニューの中でもイチ押しは「マルゲリータ・ブッファラ」1,980円です。使用するのは、トマトソース・水牛のモッツァレラ・チェリートマト・バジルのみ。シンプルだからこそ、食材とピザ生地のうまみを存分に感じることができる一枚です。

「クレイジー・チーズ」 写真:食べログマガジン編集部

チーズ好きなら外せないのが、モダンピザの「クレイジー・チーズ」2,640円。燻製モッツァレラ・サムソーチーズ・ホワイトチェダー・パルミジャーノレッジャーノの4種類のチーズにアンチョビの塩気をアクセントに利かせた、濃厚な味わいかつバランスの取れた一枚です。

「シャルキトリー・プラッター(5種盛り合わせ)」900円(1名)、3種盛り合わせ650円(1名)もあります 写真:お店から

ピッツェリアながら、シャルキトリーからパスタまで、THEイタリアンなアラカルトもそろっているため、トラットリアとしても利用できるのもうれしいポイント。

「タンザニア・レオン」(HOT/ICED)660円と共に味わうピザは格別! 写真:食べログマガジン編集部

また、本場イタリアのピッツェリアのように、ピザと一緒においしいコーヒーが飲めるというのも特徴的。ヘッドコーヒーディレククターの寺崎さんが世界中のコーヒー豆の中から「トマトソースの酸味によく合う」という理由で選んだタンザニアとエチオピア産のコーヒーは、ピザとの最高のマリアージュを楽しめる一杯です。

2階のソファ席 写真:食べログマガジン編集部

お店は2階建で座席数も豊富、またテラス席もあるので、桜の名所として知られる目黒川散策の際のランチスポットにもピッタリの、注目の一軒です。

日当たり良好なテラス席 写真:食べログマガジン編集部

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆PIZZERIA IL VICOLO住所 : 東京都目黒区中目黒1-2-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:食べログマガジン編集部

The post ペロリといけちゃうエアリー食感が美味。薪釜で焼き上げる“賞味期限1分”のナポリピッツァ(東京・中目黒) first appeared on 食べログマガジン.