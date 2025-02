ビリヤニにスープカレーも。寒い時期に行きたい、スパイス料理の4つの新店

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年2月は、ビリヤニ専門店やスープカレー専門店など、まだまだ寒い時期に行きたい、スパイスたっぷりの料理が楽しめる新店がずらり。

まだまだ寒い日が続きますが、こんな寒い時こそスパイス料理で身体の中から温まりたいもの。飲食業界的にも客足が落ちる時期と言われていますが、だからこそ人気店が通常よりは混んでいないということも少なからずあり、食べ歩きを趣味とする人にとってはチャンスの時期とも言えます。

そんな2月のカレーとスパイス。今月もさまざまなお店をご紹介しました。

日本で出会ったインド人デザイナーとインド人シェフによるビリヤニ専門店寒い日には寒い地方の料理がおすすめ! 大阪発札幌スープカレーの東京初進出日本人とインド人のタッグによる横浜野菜と魚がおいしい南インド料理店ネパール料理激戦区に続々と誕生する新店の一つはアールニムキ推し

以上4つのトピックス。

寒い時期は体温が下がる分、免疫力も下がりやすいと言われますが、スパイス料理で体温も免疫力も高めて春を待ちたいものです。

【第1週のカレーとスパイス】1人でも入りやすい! ランチもディナーも楽しめるビリヤニ専門店が面影橋に誕生「Biryani Tokyo」

2024年12月13日にオープンしたビリヤニ専門店「Biryani Tokyo」

インド亜大陸のスパイス炊き込みご飯とも称されるビリヤニ。大手コンビニなどで販売されるようにもなり市民権を得てきたと言えますが、そんなビリヤニの専門店が高田馬場駅と面影橋駅の間くらいの場所に、2024年12月13日オープンしました。その名も「Biryani Tokyo」。

赤×白が基調のおしゃれな雰囲気

テラス席もあり、看板も店内も非常におしゃれなお店。ポップさとシックさを兼ね備えた雰囲気です。それもそのはず。オーナーはデザインをはじめさまざまなビジネスを手がけるインド人。そのオーナーが、とある宅配専門店のビリヤニに惚れ込み、そのシェフと共に立ち上げたお店がこちらなのだそうです。

開放的な雰囲気の店内

ビリヤニメインですがタンドール料理も充実。初訪問は夜。「ベジタブルビリヤニ」1,550円に「ラムシークケバブ」1,750円を注文しました。

「ベジタブルビリヤニ」

ビリヤニにライタ(ヨーグルトサラダ)とサーラン(ビリヤニと合わせることが多い南インドのカレー)も付き、シンプルで上品なベジタブルビリヤニの味変アイテムとして機能。

サーラン(写真手前)とライタ(写真奥)

ライタをかければさっぱりとし、サーランをかけるとインパクトある味わいとなります。どちらも一緒にかけてもまた違う味わいとなり、一度で何度もおいしいビリヤニ。

「ラムシークケバブ」

ラムのシークケバブも軟らかく焼き上がってジューシー。ここ10年くらいで日本も羊肉のレベルが相当高まったと感じていますが、この肉も妙な臭みはなく、それでいてラム特有のおいしさはしっかりと感じるものでした。

「ランチセット」

すっかり気に入って後日ランチタイムに訪問。「ランチセット」2,000円は2種類選べるビリヤニにサラダとドリンクと焼き物も付く豪華版。ランチとしては安くない金額ですが、お値段以上の満足感があるので本当の意味でのコスパの良さを感じます。

ひよこ豆とチキンティッカのサラダ

まずサラダ。この日はひよこ豆とチキンティッカのサラダ。チャットマサラの爽やかな味わいで食欲に火がつきます。

ラムビリヤニ

海老ビリヤニ

メインのビリヤニはラムビリヤニと海老ビリヤニを選択したのですが、どちらも素材のうまみがビリヤニと調和していておいしく、ラムとはライタ、海老とはサーランの相性が良いと感じました。ミニサイズのラムシークケバブとチキンティッカもクオリティ高く安定感があります。

ミニサイズのラムシークケバブとチキンティッカ

選べるドリンクはマサラコーラにしたのですが、こちらがまた面白い。インドでは有名なスパイスドリンク「ジャルジーラ」のようなテイストがマニアにはたまらない味で、ビリヤニのおいしさを一段階上げるペアリングとなっていました。ちなみにジャルジーラ並にクセのある飲み物なので、飲んでみて苦手と感じたら普通のコーラと換えてくれるそうです。個人的には一口で苦手と思ってもビリヤニと共に最後まで味わってほしい飲み物。だんだんとその味が理解できると思います。

高級路線のビリヤニ専門店なのですが、今後はビリヤニブリトーなどもう少し廉価な新メニューのアイディアもある様子。まだマニアにもあまり気づかれていないお店ということもあり、客層もカレーマニアではなさそうな男女がいてビリヤニの可能性と認知度の高まりを感じます。今後にも期待大のお店。要チェックです!

【第2週のカレーとスパイス】せせりカレーがうまい! 大阪発、札幌スープカレーの人気店が東京に初出店「札幌スープカレー JACK 市ヶ谷店」

満を持して東京にも店舗をオープン!

<店舗情報>◆Biryani Tokyo住所 : 東京都新宿区高田馬場2-4-11 KSEビル 1FTEL : 03-4400-5532

大阪発の札幌スープカレー専門店として人気を博し「食べログ カレー WEST 百名店」に2年連続で輝いた「札幌スープカレーJACK」。大阪でも店舗数を続々と増やしているのですが、2025年1月14日、いよいよ東京にも登場。市ケ谷駅からも麴町駅からもアクセスの良い場所に「札幌スープカレー JACK 市ヶ谷店」をオープンしました。

大阪と北海道の要素を感じるメニュー内容にワクワク

黄色と黒の縦縞の、どこか虎を思わせる外観が印象的であり、虎といえばタイガースですから、やはり関西発のお店というイメージとも合います。

店内の様子

僕は大阪のお店にも行ったことがあり、その時においしいと感じた「せせりベジカレー」1,540円をオーダー。スープと辛さとライスの量を選べるのですが、オリジナルスープの大辛、ライスはSSの100gで注文しました。

「せせりベジカレー」

せせりとは鶏肉の首回りの部位を示す名称ですが「せせる」という関西弁から名付けられたという説もあり、今は全国的に知られた部位ではありますが、特に関西地方に縁が深いとも言えます。

そんなせせりはプリッとコリッとした食感が印象的で、淡泊なテイストでだし感の強いスープと相性が良いです。スープは豚骨や鶏ガラのスープに昆布と鰹のだしのダブルスープ。トマトベースでスパイシーな香りがそれぞれの味をまとめ、おいしさを一段階引き上げています。

プリコリ食感のせせりと、シャバッとしたスープカレーの相性は抜群

野菜も人参、じゃがいも、ブロッコリーなど、スープカレーでは定番の野菜に加えてレッドキャベツスプラウトも加わるのが個性的。大阪で食べたものと変わらない、高いクオリティだと感じました。

大阪のお店にうかがった際に、シェフは北海道の名店複数で修業したと聞きましたが、そのうちの1軒も和風だしが印象的なおいしさのお店であり、その流れを感じさせつつもオリジナルの仕上がりになっているのが素晴らしいです。

トッピングを追加すればさらに豪華に!

カレーにトッピング、そして一品メニューも注文できます。お酒を飲みながらつまみの一品を食べつつ、〆にスープカレーという楽しみ方もできるということ。

「角煮」

今回は一品メニューから「角煮」640円をいただきました。脂身がトロットロになるまで煮込まれた角煮はシンプルな味付けでそのまま食べておいしく、ご飯のおかずともなり、もちろんカレーに入れても良いトッピングとなります。

角煮+カレーでボリューム満点

大阪はスパイスカレーが強い土地柄なので、スープカレーに関しては東京と比べると人気店が少ない印象があるのですが、逆に言えばスパイスカレーの強い土地で人気が出たスープカレーだということ。

レベルが高いからこそ東京進出を果たすことができたと言えるでしょう。

【第3週のカレーとスパイス】主役は横浜野菜と魚。日印のおいしさが融合した南インド料理店がオープン「マサラモア」

<店舗情報>◆札幌スープカレー JACK 市ヶ谷店住所 : 東京都千代田区六番町1-1 恩田ビル 1FTEL : 03-6256-9279

横浜・大倉山の交差点近くに面白いお店ができました。2024年11月16日にオープンした「マサラモア」です。

2024年11月16日にオープン

オーナーはカレー教室なども手がけながら横浜野菜を広める活動をされている日本人。シェフは「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」にも選出された南インド料理の名店で腕を振るったインド人。そのタッグならではのおいしさと面白さがあるお店なのです。

取材日の店内黒板

コンセプトは「横浜野菜と魚がおいしい南インド料理」ということで、まずは「地ダコのスパイスおつまみ」660円を。

「地ダコのスパイスおつまみ」

インド料理でタコを使うことはほとんどありませんが、そのあたりは日本人オーナーだからこそ。マスタードシードやクミンが香り、アーリーレッドの食感も良いドライなカレーとも言える仕上がりで、単体でおいしく、お酒のおつまみにも追加のおかずにもなりそうな万能タイプ。

「ビリヤニ&カレー」

メインは「ビリヤニ&カレー」2,200円のセット。これに追加で「ノンベジカレー」275円もお願いしました。日替わりのビリヤニはチキン。これに豆カレーとライタ、そして横浜野菜のサラダがたっぷりとのるのがとても良いです。オーセンティックなインド料理店だとここまでこだわったサラダがのることはなかなかありません。

色鮮やかな横浜野菜のサラダ

ビリヤニは骨付きチキンのうまみがスパイスで引き立てられ、その香りがバスマティライスにも染み込んだ上品なテイスト。バスマティのイエローライスとの合い盛りですがビリヤニの方が多めの割合。イエローライスには豆カレーをかけていただくとこちらは豆のこっくりとした優しい味わいが印象的。

スプーンでライスをすくうと骨付きチキンがお目見え

太刀魚のカレー

追加のノンベジカレーは太刀魚。こちらも珍しいですが太刀魚の淡白な味を活かした優しいスパイス使いのカレーで、シェフの腕の良さを改めて感じました。

太刀魚の淡白なうまみとスパイスがマッチ

セットには食後にアーユルヴェーダティーもつくのですが、こちらはケララ名物のピンクウォーターのお茶バージョンとも言えるもので、パディムガム(日本語で蘇芳という木)とカルダモンを使用したスパイスティー。ピンクウォーターは血の巡りや消化を良くし、糖尿病予防や肌質の改善にも期待できると言われているのですが、通常のピンクウォーターよりも色も味も濃い分、効果が得られそうな気持ちになりました。

食後のアーユルヴェーダティー

基本的にはオーセンティックな南インド料理なのですが、そこに日本的な感覚が上手に織り交ぜられている印象。シェフが元々いらしたお店よりも優しく上品なテイストに感じたので、南インド料理初心者にもおすすめであり、南インド料理好きならわざわざ行く価値のある新店です。

【第4週のカレーとスパイス】出店が止まらない! ネパール料理の大激戦区・大久保にまたもや注目店が登場「東京セクワバー」

2025年1月9日にオープン

<店舗情報>◆マサラモア住所 : 神奈川県横浜市港北区大倉山1-28-11TEL : 045-834-6855

昨年後半から年始にかけて続々と注目の新店舗が増えているネパール料理の聖地・大久保。2025年1月9日、駅前と言える場所の地下に「東京セクワバー」がオープンしました。

店内の様子

セクワとはネパール料理の肉のグリルのこと。スパイスで味付けしたさまざまな肉を直火で焼いて仕上げる香ばしい料理です。

「マトンセクワ」

店名からしてセクワ推しなのでまずは「マトンセクワ」800円と「チキンセクワ」700円を。マトンは羊肉の持つ風味とうまみが凝縮し、噛めば噛むほどその味わいが口内に広がります。噛みごたえのある仕上がりだからこそのおいしさであり、軟らかいのが最も良いと考えがちですが、そうではないことを教えてくれます。

「チキンセクワ」

一方チキンは軟らかくジューシーな仕上がり。それぞれの肉をおいしく食べるベストの状態を考えているからこそでしょう。

日本では見慣れない料理名が並ぶメニュー表は見ているだけでも楽しい

「アールニムキ」600円という珍しい料理もあり、こちらもお店のおすすめ商品。アールとはアル、アルーと表記されることもありますがじゃがいものこと。ニムキとはナムキンとも呼ばれるインド地方のスナックのこと。

「アールニムキ」

わかりやすく言えばじゃがいもとミックススナックをスパイスソースで和えたものなのですが、これがまたおいしい。レモンの酸味で爽やかに仕上がっており、サクサクした食感がやみつきになります。スナックを使ったネパール料理と言えば、ネパールのインスタントラーメンで作る「ワイワイサデコ」などがポピュラーですが、個人的にはこちらのアールニムキの方が好みだと感じました。

「マトン」の「ネパールカナセット」

メインは「ネパールカナセット」を「マトン」1,200円で(チキンの場合は1,000円)。いわゆるダルバートなのですが、骨付きかつ皮付きのオーセンティックなカシコマス(ネパールのマトンカレー)をメインに、ダルはジンブー(ヒマラヤの葉ニンニク)が程よく香り、ギーの風味が良いサグにねっとりとしたテクスチャのタルカリ。それぞれ塩味が控えめなのが素晴らしいです。

ゴロッとした存在感の骨付きマトン

ダルバートはある程度塩味を利かせた方が味の輪郭が際立つので強い味のお店も少なくない中、この引き算の塩気でちゃんとおいしいと感じさせるのはシェフの腕の良さあってこそ。燻し銀的な渋さを感じるおいしさと言えるでしょう。

セクワやアールニムキをつまみにお酒を飲み、〆にダルバート。幸せなディナータイムを楽しめる新店と言って差し支えないでしょう。

こちらのお店のみならず、まだまだ続々と新店舗が誕生しているネパール料理激戦区・大久保エリア。要注目です。

<店舗情報>◆東京セクワバー住所 : 東京都新宿区百人町1-20-16 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

