¡Úµþ²¦³Õ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛÅÄÃæ·îºÚ¡¡·è»à¤ÎÄÉÁö¤Ç¶âÀ±¡ª¡Ö¤³¤³¤Ç°ú¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤¬Èô¤Ö¡×
¡¡µþ²¦³Õ¶¥ÎØ£Æµ¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¿¿È÷ÇÕ¡õ£Ì¿·¶¶ÇÕ¡õ¥Ë¥Ã¥«¥óÇÕ¡×¤Ï£²·î£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¡¦£¶£Ò¤Ç¤ÏÉúÊ¼¤ÎÅÄÃæ·îºÚ¡Ê£²£´¡áº´²ì¡Ë¤¬ÂçËÜÌ¿¤Î±ü°æíì¤òº¹¤·¤Æ£±Ãå¡££³Ï¢Ã±£´Ëü£¹£¹£¹£°±ß¤Î¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ÏºòÇ¯£¶·î¤ÎÉðÍº°ÊÍè¤Ç¡¢½éÆü¤Ë¸Â¤ì¤Ð£²£°£²£²Ç¯£··î¤ÎÌ¾¸Å²°°ÊÍè¡£¡ÖºòÇ¯£´·î¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ç£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ½Áª£±Ãå¤òµó¤²¤¿»þ¤â¡¢±ü°æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈàÁêÀ¤ÎÎÉ¤µá¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö½é¼ê¤Ç¼è¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤Ë±ü°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¾â¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢Á°¤¬È¯¿Ê¤·¤¿¤Î¤ò¥Ô¥¿¥ê¤ÈÄÉÁö¡£À¾ÏÆÈþÍ£Æà¤â¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç°ú¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤¬Èô¤Ö¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆÆ§¤ó¤À¡£¡Ö£²Ãå¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Î»×¤¤¤â°ì½ÖÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡Ö½Ð¤·¤¿¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¿¤Ó¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤Ï·×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÃÏÆ»¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥à¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°Áö¤Î¹â¾¾¤Ç¤âÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¼¡¤¬Âç»ö¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¡Ê£±Æü¡Ë¤Ï¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¡¦£¶£Ò¤ÇºÆ¤Ó±ü°æ¤ËÄ©¤à¡£¡ÖµÓ¤Ï°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¡×¡££²¾ì½êÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Îµ¤¤Ï¹â¤¤¡£