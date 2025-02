アメリカの民間企業Intuitive Machines(インテュイティブ・マシーンズ)は2025年2月27日付で、同社の月着陸ミッション「IM-2」の月着陸機「Athena」に搭載されているカメラで撮影した地球の画像を公開しました。

SpaceX(スペースX)の「Falcon 9(ファルコン9)」ロケットで日本時間2025年2月27日に打ち上げられたAthenaは、発射約1時間後に最初の通信を確立。画像が公開された時点では月に向かって飛行中です。Intuitive Machinesによると、Athenaはアメリカの現地時間で2025年3月3日に月周回軌道へ進入する予定で、月面着陸の機会は同・2025年3月6日に訪れると見込まれています。

【▲ アメリカの民間企業Intuitive Machinesの月着陸機「Athena」のカメラでロケットからの分離後に撮影された地球(Credit: Intuitive Machines)】

Athenaとは

AthenaはIntuitive Machinesが開発した「Nova-C(ノバC)」クラスの月着陸機のひとつです。同社によると、Nova-Cは全高4.73m・重量2120kgで、最大130kgのペイロードを搭載して月面に着陸することができます。

同クラス最初の機体「Odysseus」による「IM-1」ミッションは1年前の2024年2月に打ち上げが行われ、Odysseusは月の南極近くにあるマラパートA・クレーター(Malapert A、直径約33km)に横転しながらも軟着陸することに成功しました。

【▲ アメリカの民間企業Intuitive Machinesの月着陸機「Athena」(Credit: Intuitive Machines)】

IM-2はIntuitive Machinesにとって2回目の月着陸ミッションで、月の南極から160kmほど離れたMons Mouton(モンス・ムートン、ムートン山)と呼ばれる地域に設定された目標地点へ着陸する予定です。機体にはNASAの「PRIME-1(Polar Resources Ice Mining Experiment-1)」ミッションのドリルと質量分析計が搭載されており、着陸地点直下のサンプルを採取して分析が行われます。

Athenaには月面に展開される複数の小型機や探査車も搭載されています。Intuitive Machinesの「Grace」はヒドラジンスラスターの推力を利用して月面を跳躍(ホッピング)するように飛行しながら移動できる小型機で、最大10kgのペイロードを搭載して最大25km移動することが可能とされており、Athenaの着陸後に月面へ展開されます。

この他にもアメリカの民間企業Lunar Outpost(ルナー・アウトポスト)の小型探査車「MAPP(Mobile Autonomous Prospecting Platform)」、日本の民間企業ダイモンの小型探査車「YAOKI(ヤオキ)」が搭載されており、展開後に着陸地点周辺の月面でそれぞれの活動が行われる予定です。

また、IM-2ミッションでは月面向け通信システム「LSCS(Lunar Surface Communication System)」のテストも行われます。フィンランドの通信機器大手Nokia(ノキア)の傘下にあるベル研究所が開発したLSCSは月面で4G/LTEネットワークを提供する通信システムで、IM-2ではAthenaが基地局の役割を担い、GraceやMAPPとの間で通信が行われる予定です。

【▲ NASAの「PRIME-1」ミッションの解説動画(英語)】

(Credit: NASA)

【▲ 月面を跳躍移動するIntuitive Machinesの小型機「Grace」の想像図(Credit: Intuitive Machines)】

【▲ Nokiaの月面向け4G/LTEネットワークの通信機器を搭載した月着陸機「Athena」(中央)と小型探査車「MAPP」(左)の想像図(Credit: Nokia Bell Labs)】

【▲ Intuitive Machinesの月着陸機「Athena」(左)とダイモンの小型探査車「YAOKI」(右)の想像図(Credit: Intuitive Machines)】

Source

Intuitive Machines - Intuitive Machines' IM-2 Lunar Lander Successfully Commissioned and En Route to the Moon

文・編集/sorae編集部