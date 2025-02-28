½÷²¦Ëª¡¢5·î¤«¤éÁ´¹ñ13¥«½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
½÷²¦Ëª¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê¡ãÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼2025¡Ö°¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á´¹ñ13¥«½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB OF qb¡×¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ½÷²¦Ëª¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê½÷²¦Ëª¤Ï¡¢º£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¡Ù¤ò3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½÷²¦Ëª¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯2·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø½½Æó¼¡¸µ¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢½÷²¦Ëª¤Ë¤È¤Ã¤Æ9ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ê¡¢CD¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢48P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸(3¼ï)¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡È¥¢¥ô¤Á¤ã¤óÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ ¹ë²Ú¡Ø°¡ÙÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ¡É¤È¤Ê¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¡¢CD¤Î¤ß¤ÎÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½÷²¦Ëª¤Ï¡¢2025Ç¯4·î4Æü¤«¤éMBS¡¦TBS¡¦BS-TBS ¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿·¶Ê¡Ö¶¯²Ð¡×¤¬·èÄê¤·¤¿»ö¤âÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¡¦¥¸¥å¥êÀðÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥êÀðÉÕ¤¡Ë¡¡
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢¨6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¢6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¥¸¥å¥êÀðÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB OF qb¡×²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤È
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨NHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤ß¡¢¡Ö»æÀð»ÒÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê10,000±ß¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø¼°HP¤Ë¤ÆËÜ¸ø±é¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¢¨ÊÔ½¸ÉôÃð¡§19Æü¤«¤é26Æü¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ï
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡Êhttps://info.diskgarage.com/¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ì´ÈÖÃÏ(Âçºå)¡Ê06-6341-3525 / Ê¿Æü12:00~17:00¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¹áÀî¡¦¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DUKE¹â¾¾¡Ê087-822-2520 / Ê¿Æü11:00¡Á17:00¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§JAILHOUSE¡Ê052-936-6041 / Ê¿Æü11:00¡Á15:00¡Ë(www.jailhouse.jp)
ÆüÄø¡§2025Ç¯6·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡Êhttps://info.diskgarage.com/¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¸¡¼¡¦¥¢¥¤¡¦¥Ô¡¼¡Êhttps://www.gip-web.co.jp/t/info¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ê050-3504-8700 / Ê¿Æü11:00~18:00)
ÆüÄø¡§2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§µþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ì´ÈÖÃÏ(Âçºå)¡Ê06-6341-3525 / Ê¿Æü12:00~17:00)
ÆüÄø¡§2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡Ê0570-09-2424 / 11:00¡Á15:00¡ÊÆüÍËÆü/½ËÆüµÙ¡Ë¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀÐÀî¡¦¶âÂô»ÔÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡Á¶â 12:00¡Á16:00/ÅÚÍË 10:00¡Á15:00¡ÊµÙ¶ÈÆü¡§·î¡¦Æü¡¦½Ë¡Ë¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î6Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Ä¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡Á¶â 12:00¡Á16:00/ÅÚÍË 10:00¡Á15:00¡ÊµÙ¶ÈÆü¡§·î¡¦Æü¡¦½Ë¡Ë¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ì´ÈÖÃÏ(¹Åç)¡Ê082-249-3571 / Ê¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ì´ÈÖÃÏ(²¬»³)¡Ê086-231-3531 / Ê¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
¡Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÀè¹Ô¡Ï
¡¦¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB OF qb¡×²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ
2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Á2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://clubofqb.com/
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô
2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/ziyoouvachi25/
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Streaming / Download¡§https://queenbee.lnk.to/murasaki
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö°¡×
2025Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://queenbee.lnk.to/RLbVEF
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+48P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸[3¼ï]¡Ë
¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡AICL-4733~4734
¢¨¡É¥¢¥ô¤Á¤ã¤óÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ ¹ë²Ú¡Ø°¡ÙÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ¡É
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡AICL-4735
¡Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ï
01. »ç
02. ¶¸»í¶Ê
03. Ä¶¥á¥â¥ê¥¢¥ë(° ver.)
04. »³¼í¤ê
05. SAILOR
06. 08
07. ¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È
08. ¥á¥Õ¥£¥¹¥È
09. ¼ó¤Î¤Ê¤¤Å·»È
10. 01
11. °
¡ÎÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡Ï
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÉCLUB OF qb¡É¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¡¦LIVE²ñ¾ìÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡¦Amazon.co.jp¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼A
¡¦±þ±çÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼B
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLIVE²ñ¾ìÍ½Ìó&¹ØÆþÆÃÅµ¡§¡Ö°¡×¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡È½÷²¦Ëª Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼2025¡Ö¶¸»í¶Ê¡Á¥®¥ã¥ëÇúÃÂ¡Á¡×¡É³Æ²ñ¾ì¤¬ÂÐ¾Ý¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿LIVE²ñ¾ìÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤È¶¦¤ËÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
±ê¤¬Æ³¤¯¼ÞÇ®¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼
ºÇ½ª¾Ï»ÏÆ°¨¡¨¡
¡ÖÃì¡×¤ò½ä¤ë·ãÀï¤äàÃÏ²¼(¥Í¥¶¡¼)áÄ´ºººîÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÈëÌ©¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤¿¥·¥ó¥é¤¿¤Á¡£
Èà¤é¤ÎÊ³Æ®¤Ë±þ¤¨¡¢Â¾¤ÎÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤ÏÂçºÒ³²¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ëà¥·¥ó¥é¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ëá¤È¾ÃËÉ´±¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
¡¦Âè1¥¯¡¼¥ë
2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éMBS¡¦TBS¡¦BS-TBS ¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
MBS/TBS¡§Ëè½µ¶âÍËÆü25»þ53Ê¬¡Á
CBC¡§Ëè½µ¶âÍËÆü25»þ53Ê¬¡Á
BS-TBS¡§Ëè½µ¶âÍËÆü26»þ30Ê¬¡Á
¡¦Âè2¥¯¡¼¥ë¡§2026Ç¯1·î¡Á
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
Netflix¤Ë¤ÆÊüÁ÷¸åÆÈÀêÇÛ¿®
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
¸¶ºî¡§Âçµ×ÊÝÆÆ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÆîÀîÃ£ÇÏ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°¡ÅÄ°æ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼é²¬±Ñ¹Ô
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ËÜÈþ²Â
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁÅÄÌ´Ç·²ð¡¢µÈ²¬²Â¹¡¢µ×ÊÝçýè½»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§º´Æ£Ä¾»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÙ±ÛÍ³Èþ
Èþ½ÑÀßÄê¡§Å·ÅÄ½Óµ®
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®»û¹Ý»Ö
VFX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§Âç¶¶ ÎË
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð°æ²Æ¼ù
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§david production
¢¡¼çÂê²Î¾ðÊó
Âè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§½÷²¦Ëª¡Ö¶¯²Ð¡×
ºî»ì¡§é¬é¯±à¥¢¥ô
ºî¶Ê¡§é¬é¯±à¥¢¥ô
ÊÔ¶Ê¡§½÷²¦Ëª¡¢ÄÍÅÄ¹Ì»Ê
◾️¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó¡Ê½÷²¦Ëª¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë±ê¤Î¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£²ó¡Ö¶¯²Ð¡×¤È¸À¤¦³Ú¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤ò¥³¥ó¥í¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ã¯¤·¤â°ìÈÖºÇ½é¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÅÀ²Ð¤¹¤ëÈ¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ë¤»Ìµ¤¤Àï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â²Ð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¤É¤³¤«ÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼ÞÇ®¤Ê¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ÇÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¸ø¼°HP¡õSNS
¡¦¸ø¼°HP¡§https://fireforce-anime.jp/
¡¦¸ø¼°£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/fireforce_pr
¡¦¸ø¼°Tik Tok¡§https://x.com/fireforce_pr
¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCHaTRtZPLhfufqJ378Cd_gg
¡¦SNS¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ #FireForce
¢¡¸¢ÍøÉ½µ
©Âçµ×ÊÝÆÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâÆ°²è¹ÊóÂè»²²Ý
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È