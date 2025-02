女王蜂が、2025年5月より全国13箇所をまわる全国ホールツアー2025「悪」を開催することを発表した。今回開催するホールツアーのタイトルともなっているニューアルバム「悪」を3月5日に発売する、女王蜂。女王蜂としてのアルバムリリースは、2023年2月1日に発売された『十二次元』以来、約2年ぶりとなる。同アルバムは、女王蜂にとって9枚目のアルバムとなり、CDに加えて、48Pフォトブックとピンバッジ(3種)が付属した”アヴちゃん描き下ろし絵柄 豪華『悪』特製BOX仕様”となる完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の2形態での発売となる。収録楽曲は、TVアニメ「【推しの子】」エンディング主題歌で注目を集め累計ストリーム数1億回(日本国内)を突破した「メフィスト」をはじめ、TVアニメ「アンデッドアンラック」オープニングテーマ「01」、アプリゲーム「勝利の女神:NIKKE」1.5周年テーマソング「首のない天使」、映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』主題歌「狂詩曲」など話題を呼んだ楽曲を収録。それに加えて、結成15周年記念楽曲のアルバムバージョン「超メモリアル(悪 ver.)」、ヒプノシスマイクにアヴちゃんが提供した楽曲のセルフカバーバージョン「おままごと」、アルバムタイトル楽曲である「悪」や先行配信されている「紫」なども収録されることが決定している。配信に関しては、AppleMusic・Spotifyにてアルバム「悪」事前登録ページがオープンし、iTunesにてアルバム「悪」のプリオーダーも受付中。

さらに女王蜂は、2025年4月4日(金)からMBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム”枠ほかにて放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第1クールのオープニングテーマに新曲「強火」が決定した事も先日発表している。現在、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」にてファンクラブ先行チケットの受付も開始している。<ライブ情報>女王蜂 全国ホールツアー2025「悪」料金:ジュリ扇付きチケット10,000円(税込/全席指定・オリジナルジュリ扇付き)通常チケット7,800円(税込/全席指定)※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可※ジュリ扇付きチケットの販売は、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員先行受付とオフィシャルHP先行のみとなります。数に限りがございますので、予めご了承ください。※NHKホール公演のみ、「紙扇子付きチケット(10,000円)」の販売になります。※公式HPにて本公演の注意事項を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。発売日:2025年4月26日(土)【東京】2025年5月7日(水)NHKホール時間:開場18:00 / 開演19:00【大阪】2025年5月15日(木)オリックス劇場時間:開場18:00 / 開演19:00【香川】2025年5月17日(土)サンポートホール高松 大ホール時間:開場17:00 / 開演18:00【愛知】2025年5月30日(金)岡谷鋼機名古屋公会堂時間:開場18:00 / 開演19:00【埼玉】2025年6月8日(日)大宮ソニックシティ 大ホール時間:開場17:00 / 開演18:00【宮城】2025年6月12日(木)仙台サンプラザホール時間:開場18:00 / 開演19:00【北海道】2025年6月20日(金)カナモトホール(札幌市民ホール)時間:開場18:00 / 開演19:00【京都】2025年6月27日(金)ロームシアター京都メインホール時間:開場18:00 / 開演19:00【福岡】2025年6月28日(土)福岡サンパレス時間:開場17:00 / 開演18:00【石川】2025年7月4日(金)金沢市文化ホール時間:開場18:00 / 開演19:00問い合わせ:キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100【長野】2025年7月6日(日)長野市芸術館 メインホール時間:開場17:00 / 開演18:00問い合わせ:キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100【広島】2025年7月11日(金)上野学園ホール時間:開場18:00 / 開演19:00【岡山】2025年7月12日(土)岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場時間:開場17:00 / 開演18:00<チケット先行先行>●公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員先行受付2025年2月28日(金)21:00〜2025年3月16日(日)23:59●オフィシャルHP先行2025年3月20日(木)12:00〜2025年3月30日(日)23:59https://eplus.jp/ziyoouvachi25/