Firefoxの利用規約が2025年2月25日(火)に発効しました。長い歴史を持つ超有名ソフトウェアの利用規約がついに発効したわけですが、この規約を巡って複数の意見が寄せられ議論が盛り上がっています。Introducing a terms of use and updated privacy notice for Firefoxhttps://blog.mozilla.org/en/products/firefox/firefox-news/firefox-terms-of-use/

なぜこのタイミングでFirefoxの利用規約を発効したのかについて、Mozillaは「我々はこれまでFirefoxのオープンソースライセンスとマニフェストに依存してきた。しかし、今では我々はまったく異なる技術環境で開発を行っている。我々は、Firefoxのマニフェストを明確かつアクセスしやすいものにしたい」「我々はFirefoxをオープンソースにすることに注力している。ここに公式の利用規約を合わせることでFirefoxを使用する際の権利と許可に関する透明性を高められる」と説明しています。Firefoxの利用規約の日本語版は以下のリンク先で確認できます。Firefoxには「利用規約への同意を求める画面」が追加される予定で、新規ユーザーに対しては2025年3月初旬、既存ユーザーに対しては2025年後半に同意画面を表示することが計画されています。Firefox: ユーザーの権利について - Mozillahttps://www.mozilla.org/ja/about/legal/terms/firefox/インターネット上には、Firefoxの利用規約を巡って複数の意見が寄せられています。例えば、利用規約にはユーザーがMozillaに付与する権利と許可について「Firefoxを介して情報をアップロードまたは入力する際、皆様は、Firefoxの使用について皆様が指示したようにオンラインコンテンツを移動、体験、および操作するため、当該情報を使用する非独占的で使用料免除の、世界的な許可(英語版では「nonexclusive, royalty-free, worldwide license」)をMozillaに与えるものとします」と記されているのですが、「Mozillaに過剰な権限を与えることになるのでは」という懸念や「オープンソースソフトウェアのユーザーは自分の作品の権利を開発者に自動的に付与しているわけではない。なぜFirefoxでは異なるのだろうか」という意見が寄せられています。上記の不安の声を受けて、Mozillaは利用規約の発効に関するニュースページを更新し、「ライセンス(世界的な許可)に関する文言について混乱が見られたので明確にしておきます。ライセンスはFirefoxの基本的な機能の一部を実行するために必要です。ライセンスがない場合、例えば『Firefoxに入力された情報を使用する』といったことができなくなります。このライセンスはユーザーのデータ所有権やプライバシー通知に記載されている以外の目的でのデータ使用権限をMozillaに与えるものではありません」と説明しています。また、Firefoxの利用規約のうち、ユーザーの責任に関する条項には「Firefoxは、Mozillaの利用規定に従って利用しなければなりません」と記されています。そしてMozillaの利用規定ではMozillaのあらゆるサービスについて「生々しい性的描写もしくは暴力的描写を含むコンテンツをアップロード、ダウンロード、送信、表示、またはかかるコンテンツへのアクセスを許諾する」という行為が制限されています。このため、「Firefoxでポルノコンテンツを視聴する」「Firefoxの同期機能を用いてポルノコンテンツの履歴やお気に入りを同期する」といった行為がFirefoxの利用規約に反すると見なされるのではないかという不安の声も寄せられています。