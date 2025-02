現在放送中のテレビアニメ『俺だけレベルアップな件』(TOKYO MXほか 毎週土曜 深00:00)とテレビアニメ『シャングリラ・フロンティア』(MBS/TBS系 毎週日曜 後5:00)が、コラボレーションすることが28日に発表され、各作品の主人公・水篠旬とサンラクのコラボビジュアル&スペシャルコラボPVが公開された。主人公が新たな戦いに挑みつづける『俺だけレベルアップな件』と『シャングリラ・フロンティア』。コラボビジュアルでは、「ついてこれるか?俺たちのレベルに」というメッセージとともに、旬とサンラクがお互いの二本の武器を交換した半身合わせに。それぞれ単体のビジュアルも公開となっている。

スペシャルコラボPVは、両作の見どころである戦闘シーンがシンクロした内容となっており『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマであるLiSA「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」と『シャングリラ・フロンティア』2nd Season第2クールオープニングテーマであるAwich「Frontiers」が映像を彩り、躍動感溢れる仕上がりとなっている。さらに、両作の主人公が、過去に戦ってきたモンスターたちの解説を互いに行うモンスター解説動画があす3月1日より4日間にわたり公開。1日は「青毒牙のカサカ編」、2日は「夜襲のリュカオーン編」、3日は「紅血のイグリット編」、4日は「ユザーパー・ドラゴン編」が公開となり、主人公二人によるコミカルな掛け合いが見どころだ。『俺だけレベルアップな件』は、現在第2期となる『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』が放送中。原作・原案 Chugong、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、脚色 h-goon(D&C MEDIA 発行)による韓国の小説、漫画作品を原作とし、舞台は異次元と現世界を結ぶ通路”ゲート”、そして”ハンター”と呼ばれる特殊能力を持つ人間達が存在する世界。人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンター・水篠旬はある日突然自分だけが「レベルアップ」する力を手に入れる。数多の試練を乗り越え、旬は”最弱”から”最強”へ駆けあがっていく。『シャングリラ・フロンティア』は、現在第2期が放送中。世に100の神ゲーあれば、世に1000のクソゲーが存在する。クソゲーを愛し、クソゲーに愛された男“陽務楽郎”が、クソゲーの対極である神ゲー「シャングリラ・フロンティア」に挑む物語。 連載中の『週刊少年マガジン』では60年以上の歴史を持つ雑誌において、読者アンケート史上初となる四冠を達成。1人の“クソゲーハンター”が、神ゲーに挑む“ゲーム×ファンタジー”冒険譚となっている。