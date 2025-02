6人組ダンス&ボーカルグループ・ONE N’ONLY(山下永玖、高尾颯斗、草川直弥、上村謙信、関哲汰、沢村玲)が主演を務める映画 『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の主題歌「Map of The Mind」のMusic Videoを28日、公開した。「Map of The Mind」は、未完成の地図でも絆を頼りに未来へ進む力強さが詰まっている。挑戦と成長を励ましてくれるエールソングとなる。Music Videoでは、多様なシチュエーションがある地図とルーレットでゲームをするメンバーが、清掃員や会社員、カフェ店員などさまざまな職業を演じ、撮影が行われた。ラストのサビ前にルーレットが壊れ、6人全員が美しい星空のもとダンスをするシーンには、さまざまな可能性がある中で「“枠にとらわれない”、“自分の心に従う”ことが大事」というメッセージが込められている。