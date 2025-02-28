¡Ö²¶¤Î¿·¤·¤¤º¸¼ê¡£
Ä¾Çä½ê¤Ç80±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×

¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

º¸¼ê¤¬¡¢Ä¾Çä½ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡¤·¤«¤â80±ß¤Ç¡©

¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È......¡©

¤½¤ó¤ÊÂçÃíÌÜ¤Îº¸¼ê¡¢¤â¤È¤¤Âçº¬¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£

J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬27Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤±¤â¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£

¡Ö¥Ä¥Ê¤ÈÏÂ¤¨¤¿Âçº¬¥µ¥é¥À¤È¡¢ÂçÈ¾¤Ï¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤Âçº¬¤Ç¤·¤¿¡×

¸«¤¿ÌÜ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì£¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£