ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

2025年2月21日(金)の放送では、受験生の生徒(リスナー)から寄せられた受験にまつわる宣言「宣言メイト」を紹介。背中を押すメッセージを送りました。

(左から)こもり校長、ヨビノリたくみさん、アンジー教頭

いよいよ来週、“答え合わせ(受験)”があります。秋まで部活をやっていたこともあって、本格的に受験勉強に取り掛かったのは他の人よりかなり遅い時期でした。これまでの模試では全然いい判定が出なかったし、客観的に見れば難しい状態であることもわかっています。だけど、部活でもそうでしたが、自分の長所は、諦めが悪いことだと思っています! 当たって砕けるつもりで、“グラファイト”の勢いで挑んできます!(18歳)こもり校長:グラファイト!たくみ先生:去年、自分は「ファイト」を炭素の物質「グラファイト」にかけて「グラファイト!」とよく言っていたんですね。これを言ってくれたのは嬉しいな。これを言えたら、もう受かるわ。こもり校長:輝ける!たくみ先生:遅い時期から勉強を始めて不安なこともあると思うんですけども、部活を頑張った人ってやっぱり最後まで強いんですよ。これはもう本当に、毎年そういう現象が起きるんでね。これはいけます!こもり校長:最後の最後まで、粘り強くやってやれ!アンジー教頭:グラファイトの勢いで!



