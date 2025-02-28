Saucy Dog、アリーナツアーの横浜公演をプレミア公開
4月から全国11ヶ所22公演の全国ホールツアーを控えているSaucy Dogが、全国ツアーに先駆けて、2024年行われた全国アリーナツアー＜It Re:ARENA TOUR＞ファイナルのKアリーナ横浜公演のライブ映像を3月1日（土）20時〜プレミア公開する。
Saucy Dogのワンマンライブとして最大動員の公演を全国ツアー前の予習としてほしい。
YouTube情報
https://youtu.be/R30yMdESpfo
（※2025年3月1日(土)20時よりプレミア公開）
ライブ・イベント情報
4月9日 (水) 金沢歌劇座
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー北陸 025-245-5100
4月10日 (木) 金沢歌劇座
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー北陸 025-245-5100
4月22日 (火) アクトシティ浜松 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999
4月23日 (水) アクトシティ浜松 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999
5月21日 (水) 香川 レクザムホール 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）DUKE(⾼松) 087-822-2520
5月22日 (木) 香川 レクザムホール 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）DUKE(高松) 087-822-2520
5月27日 (火) 広島文化学園HBGホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
5月28日 (水) 広島文化学園HBGホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
6月3日 (火) 仙台サンプラザホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）EDWARD LIVE 022-266-7555
6月4日 (水) 仙台サンプラザホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）EDWARD LIVE 022-266-7555
6月10日 (火) 福岡サンパレス
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー⻄日本 0570-09-2424
6月11日 (水) 福岡サンパレス
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー⻄日本 0570-09-2424
6月17日 (火) 愛知県芸術劇場 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月18日 (水) 愛知県芸術劇場 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
7月2日 (水) 大阪 オリックス劇場
開場 18:00 開演 19:00 （問）GREENS 06-6882-1224
7月3日 (木) 大阪 オリックス劇場
開場 18:00 開演 19:00 （問）GREENS 06-6882-1224
7月10日 (木) 札幌文化芸術劇場 hitaru
開場 18:00 開演 19:00 （問）WESS info@wess.co.jp
7月11日 (金) 札幌文化芸術劇場 hitaru
開場 18:00 開演 19:00 （問）WESS info@wess.co.jp
7月15日 (火) 東京ガーデンシアター
開場 18:00 開演 19:00 （問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
7月16日 (水) 東京ガーデンシアター
開場 18:00 開演 19:00 （問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
8月2日 (土) 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場
開場 17:00 開演 18:00 （問）PM AGENCY 098-898-1331
8月3日 (日) 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場
開場 17:00 開演 18:00 （問）PM AGENCY 098-898-1331
ぴあ先着先行:3/1(土)18:00~3/3(月)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/saucydoghalltour2025/
※予定枚数がなくなり次第終了となります。
＜ツアーサイト＞
https://saucydog.jp/feature/hall_tour_2025
関連リンク
◆Saucy Dog オフィシャルX
◆Saucy Dog オフィシャルInstagram
◆Saucy Dog オフィシャルYouTubeチャンネル