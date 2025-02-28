ライブ・イベント情報



＜Saucy Dog HALL TOUR 2025＞4月9日 (水) 金沢歌劇座開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー北陸 025-245-51004月10日 (木) 金沢歌劇座開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー北陸 025-245-51004月22日 (火) アクトシティ浜松 大ホール開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-99994月23日 (水) アクトシティ浜松 大ホール開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-99995月21日 (水) 香川 レクザムホール 大ホール開場 18:00 開演 19:00 （問）DUKE(⾼松) 087-822-25205月22日 (木) 香川 レクザムホール 大ホール開場 18:00 開演 19:00 （問）DUKE(高松) 087-822-25205月27日 (火) 広島文化学園HBGホール開場 18:00 開演 19:00 （問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-35715月28日 (水) 広島文化学園HBGホール開場 18:00 開演 19:00 （問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-35716月3日 (火) 仙台サンプラザホール開場 18:00 開演 19:00 （問）EDWARD LIVE 022-266-75556月4日 (水) 仙台サンプラザホール開場 18:00 開演 19:00 （問）EDWARD LIVE 022-266-75556月10日 (火) 福岡サンパレス開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー⻄日本 0570-09-24246月11日 (水) 福岡サンパレス開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー⻄日本 0570-09-24246月17日 (火) 愛知県芸術劇場 大ホール開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション 052-320-91006月18日 (水) 愛知県芸術劇場 大ホール開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション 052-320-91007月2日 (水) 大阪 オリックス劇場開場 18:00 開演 19:00 （問）GREENS 06-6882-12247月3日 (木) 大阪 オリックス劇場開場 18:00 開演 19:00 （問）GREENS 06-6882-12247月10日 (木) 札幌文化芸術劇場 hitaru開場 18:00 開演 19:00 （問）WESS info@wess.co.jp7月11日 (金) 札幌文化芸術劇場 hitaru開場 18:00 開演 19:00 （問）WESS info@wess.co.jp7月15日 (火) 東京ガーデンシアター開場 18:00 開演 19:00 （問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com7月16日 (水) 東京ガーデンシアター開場 18:00 開演 19:00 （問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com8月2日 (土) 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場開場 17:00 開演 18:00 （問）PM AGENCY 098-898-13318月3日 (日) 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場開場 17:00 開演 18:00 （問）PM AGENCY 098-898-1331ぴあ先着先行:3/1(土)18:00~3/3(月)23:59受付URL：https://w.pia.jp/t/saucydoghalltour2025/※予定枚数がなくなり次第終了となります。＜ツアーサイト＞https://saucydog.jp/feature/hall_tour_2025