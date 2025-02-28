ÎµÀ±ÎÃ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¤ÎÂ¸ºß´¶¡õ¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤Ç¤âÇ®±é¸÷¤ë¡ª¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎµÀ±ÎÃ¡£ºòÇ¯¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÎµÀ±¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶áÇ¯¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÎµÀ±ÎÃ¡¢ËåÌò¤ò±é¤¸¤¿È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤ÆÌòºî¤ê¡Ö¶á¤¯¤Ç¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¤¤¡×
¡Ø½ÃÅÅÀïÂâ¥¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2013Ç¯¡Á2014Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎµÀ±¡£¤½¤Î¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¡Ø½¤ÍåÅ·Ëâ¡Áñññð¾ë¤Î¼·¿Íseason¶Ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¹õÅç·ëºÚ±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·»¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò¤«¤²ó¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈæ²Å¸½¨Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎµÀ±¤ÎÌ¾¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤À¤í¤¦¡£Æ±ºî¤ÇÎµÀ±¤Ï¡¢ÌäÂê»ù¤«¤é¹ñ¤ò¼é¤ë»Ø´ø´±¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ëÆ£¸¶Î´²È¤ò¹¥±é¤·¡¢SNS¤Ç¤â¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Ç·»¤ÎÆ£¸¶°Ë¼þÌò¤òÌ³¤á¤¿»°±ºæÆÊ¿¤â¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤ÇÂÐÖµ¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±éµ»¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Â¾¤Ë¤âÎµÀ±¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡¢ÎµÀ±±é¤¸¤ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÅÏÎÉÀ¥µ®°ì¤È¡¢È¬ÌÚ±é¤¸¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦ÅÏÎÉÀ¥Í¥µ®¤Î·»Ëå¤¬¡¢»¦¤µ¤ì¤¿Éã¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¡¢¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤ÆÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿ÎµÀ±¤À¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¤ÏÀµµÁ´¶¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢²¿¤è¤ê¤âËå¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë·»¤Îµ®°ì¤òÇ®±é¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤«ËÜÊÔ´Ñ¤Æ¤â±éµ»ÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤!!¡×¡Ö±éµ»¤¬¾å¼ê¤Ç¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎµÀ±¤Î±éµ»¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤¬¸÷¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎµÀ±¡£º£¸å¤Ï3·î22ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¡Ø±Ê±ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÚÌÀ¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Êº£²Æ¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤â¤½¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÈà¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£