【sloggi】プレミアムコレクションの大人気3シリーズに新色が登場♪

トリンプ・インターナショナル・ジャパンが “最高のきもちよさ” をお届けする『sloggi (スロギー)』より、プレミアムなボディウエアブランド「S by sloggi(エス バイ スロギー)」 の2025年の新色を、2月26日(水)発売します。今シーズンは、大人気3シリーズに新色がエントリー。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。

モードな新色がエントリー

今シーズンは、大人気3シリーズに新色がエントリー。

「S by sloggi Sundays(エス バイ スロギー サンデーズ)」にはグレー、オレンジなど3色 「S by sloggi Sensual(エス バイ スロギー センシュアル)」にはイエロー、そして「S by sloggi Sheer(エス バイ スロギー シアー)」にはピンクが。

春夏のムードにぴったりの、快適さと明るいトーンがラインアップ。

新色のラインアップ

ラウンジウエアとランジェリーをいいとこ取りした「ラウンジェリー」をお届けする、リラクシングな着ごこちのシリーズ。

今シーズンは4アイテムが、新たに3色で登場しました。

グレーにはピンク、オレンジにはグレー、ネイビーにはホワイトをアクセントに使用したバイカラーがポイントです。

「S by sloggi」らしい幾何風の柄をチュールで挟み込み、透け感と軽さをイメージ。

デコルテラインを美しく見せる[P]と、ナチュラルな丸みのバストをメイクする[HP]、カップ付きキャミソール[BV]は、軽く、通気性の良いスペーサーカップを使用。

ショーツは2型でラインアップ。

店舗により、販売アイテム・発売時期が異なる場合があります。

大人気アイテムの新色をチェック

今回は「sloggi (スロギー)」から展開される『S by sloggi(エス バイ スロギー)』の新色について紹介しました。

春夏のムードにぴったりの、快適さと華やかなデザインが特徴のS by sloggiの新色。

その日の気分やシーンに合わせて選べるラインアップから、ぜひ自分のお気に入りを見つけてみてくださいね。