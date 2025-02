ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

2025年2月21日(金)の放送では、受験生の生徒(リスナー)から寄せられた受験にまつわる宣言「宣言メイト」を紹介。背中を押すメッセージを送りました。

(左から)こもり校長、ヨビノリたくみさん、アンジー教頭

入試まであと2週間になりました。ラストスパートを頑張る最中だけど、見事に体調を崩しています。去年の秋にも同様の状況になり、以前はまったく勉強できないどころか、起き上がるのもしんどくて、学校も週に3日くらい休んでいました。あれから頑張っているのに、このタイミングでこうなって悔しいです。焦っています。(15歳)たくみ先生:体調ってコントロールできない部分もあると思うんですよ。そのなかでコントロールできるところがあるとすれば、やっぱり「自分がどう考えるか」なんですね。気の持ちようが大きいと思います。ラストスパートを頑張る最中で体調を崩しているならば、「今治れば本番は大丈夫」という風に考えられればいいかなと思っています。アンジー教頭:一発体調を崩しちゃうと「つらい。しんどい。明日も治らないかもしれない」って思うかもしれない。そして、その気持ちが関係して、体調がよくならない原因になるかもしれない。だから、「明日は今日より体調がよくなる!」って気持ちは絶対大事だと思う。頑張って!



----------------------------------------------------

2月21日(金)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250221220000

聴取期限 2025年3月1日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/