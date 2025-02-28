快眠全振り「寝ホン」、低音強化の新作ヘッドホンも。Ankerオーディオ祭りだ #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年2月28日（金）9時から3月4日（火）23時59分まで「スマイルSALE 新生活」を開催中。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
現在、 睡眠中のモニタリングやヒーリングサウンドを内蔵した｢Soundcore Sleep A20｣ や、BassUpボタンを押すだけで低音をよりパワフルに響かせる新作オーバーイヤー型ヘッドホン「Soundcore Q11i」 など、Ankerのオーディオ関連アイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年2月28日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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横向き寝でも耳が痛くなりにくい装着感が◎。Ankerの睡眠用イヤホン「Soundcore Sleep A20」が12％オフ
Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ
14,990円
（12％オフ）
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2月4日発売のAnkerの新作ヘッドホン「Soundcore Q11i」が17％オフとお得な価格で販売中！
Anker Soundcore Q11i （Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ハイレゾ対応(有線) / 重低音 / 最大60時間音楽再生/ マルチポイント対応/専用アプリ対応】ブラック
4,990円
（17％オフ）
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コスパ最強の「Soundcore Liberty 4」がさらにお買い得。ノイキャンや外音取り込み、ヘルスチェックなど機能充実
Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】スカイブルー
11,990円
（20％オフ）
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Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,190円
（10％オフ）
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Anker Soundcore Space A40（完全ワイヤレスイヤホン）【最大50時間再生 / 小型軽量/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / ハイレゾ/LDAC/マルチポイント対応/ワイヤレス充電/外音取り込み/マイク内蔵/PSE技術基準適合】ブラック
7,790円
（40％オフ）
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あらゆる耳にフィット。Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroFit 2」がお得に購入できるチャンス！
Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 ミッドナイトブラック
14,490円
（15％オフ）
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Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー
10,990円
（15％オフ）
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最大24時間も連続再生できる大容量バッテリーを搭載。Ankerの防水スピーカー「Soundcore 2」が33％オフ！
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
3,990円
（33％オフ）
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Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック
4,990円
（29％オフ）
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Anker Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー【最大20時間再生 / 5W出力 / パッシブラジエーター搭載 / IP67防塵防水規格 / ワイヤレスステレオ対応】ブラック
2,990円
（25％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:「スマイルSALE 新生活」