adieu（上白石萌歌）『THE FIRST TAKE』で披露した「泡吹」「穴空きの空」の音源を配信リリース

■25歳の誕生日を記念して、過去リリースしたオリジナル楽曲全25曲を集めたプレイリスト「adieu 25歳の25曲」も公開!

2月28日に25歳の誕生日を迎えたadieu(上白石萌歌)が同日0時、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)で2024年12月27日に公開した「穴空きの空」と、1月8日に公開した「泡吹」の音源をデジタルリリースした。

盟友・Yaffleが手掛けた『THE FIRST TAKE』だけのストリングスアレンジで披露した一発撮りパフォーマンスを音源でもぜひ楽しもう。

また、25歳の誕生日を記念して、過去リリースしたオリジナル楽曲、全25曲を集めたプレイリスト「adieu 25歳の25曲」も公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。

リリース情報

2025.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「泡吹 - From THE FIRST TAKE」

2025.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「穴空きの空 - From THE FIRST TAKE」

プレイリスト「adieu 25歳の25曲」はこちら

https://adieu.lnk.to/0228_25

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/