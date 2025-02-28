

2月28日に、株主優待制度について拡充や変更などを発表した銘柄を取り上げた。



■実施 ――――――――――――――



ｉｓｐａｃｅ <9348> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/28発表（場中）

25年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、「TENACIOUS ローバー（月面探査車）を模したペーパークラフト」を贈呈する。1000株以上保有者には「RESILIENCE ランダー（月着陸船）デザインのオリジナルTシャツ」を追加で贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



エイチ・ツー・オー リテイリング <8242> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/28発表

保有株数に応じて贈呈する米の数量を従来の2～10kg→1～5kgに減らす。一方、500円割引券の枚数を従来の2～10枚→4～14枚に増やす。



山口フィナンシャルグループ <8418> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/28発表（場中）

保有株数「500株以上1000株」の優待内容をQUOカード500円分→地域特産品2000円相当に拡充する。また、長期保有優遇を新設。3年以上継続保有株主には現行優待に加え、「地域特産品3000円相当」を贈呈する。そのほか、27年3月末基準日以降、継続保有期間「1年以上」の要件を追加する。



フジオーゼックス <7299> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/28発表（場中）

26年3月末から適用する新制度では、毎年3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数に応じて2000～2万円相当の全国共通商品券を贈呈する。



株探ニュース

