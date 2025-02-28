¥Õ¥¡¡¼¤Î¥È¥ê¥ª¥ó¥Õ¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì♡¡ÚCELINE¡Û¤ÏÂç¿Í½÷»Ò¹¥¤ß¤Ê´Å¸ý¥Á¥ã¡¼¥à¤¬Ëºî¡ª
Âç¿Í½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥°¡ß¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤¬°ìµ¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¡£º£²ó¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÚCELINE¡ÛÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê´Å¸ý¥Á¥ã¡¼¥à¤¬Â¿¿ô¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥È¥ê¥ª¥ó¥Õ¤ÇÇò¥Ð¥Ã¥°¤ÎÅüÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¥·¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥ª¥ó¥Õ¤È¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ï¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Â¸ºß´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ä¥Ü¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¥Ð¥Ã¥°[21.5¡ß24.5¡ß5Ñ]\434,500¡¢¥Á¥ã¡¼¥à\90,200¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\500,500¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×\105,600¡¢¥Ñ¥ó¥Ä\154,000/°Ê¾å¥»¥ê¡¼¥Ì ¥Ð¥¤ ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¹¥ê¥Þ¥ó(¥»¥ê¡¼¥Ì ¥¸¥ã¥Ñ¥ó) ¡ö¤¹¤Ù¤ÆÍ½Äê²Á³Ê
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯3·î¹æ¡Ö¡Ø¥Ð¥Ã¥°&¥Á¥ã¡¼¥à¡Ù¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×
»£±Æ/Æ£¸¶¹¨(Pygmy Company) ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/ÆïÎè»Ò ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/Áê¾ìÀ¶»Ö(eif) ¥â¥Ç¥ë/ÄáÅèÇµ°¦ Ê¸/ÀÐÂôÈþÃÎ»Ò ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô