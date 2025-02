正解は「念のため、もしものために」でした!

注意喚起の意味あいで使われるこのフレーズ。

文頭や文末に置いたり、単体で使ったりできる言葉です。

「I'll bring an umbrella just in case it's rainy.」

(雨が降ったときのために、傘を持っていくよ)