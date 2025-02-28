DF¹â¶¶¡Ö½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¡×¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¹ñÆâÁÈ¤¬µ¢¹ñ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±Âç²ñ¡Ö¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¹ñÆâÁÈ3Áª¼ê¤¬28Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢Á´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¹â¶¶¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡Ë¿·´ÆÆÄ¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¼ê¤¬Íý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÃæ¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤¬³ÆÁª¼ê¤È¸ÄÊÌ¤ËÌÌÃÌ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âè2Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿GKÊ¿Èø¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼«¿®¤ò¼«¥Á¡¼¥à¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÆ³«¤¹¤ëWE¥ê¡¼¥°¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£