¥Ñ¥ê¸ÞÎØ6°ÌÀÖºê¶Ç¡¡½é¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¡Ö±£¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ(¾Ð)¡×
3·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤òÁ°¤Ë¡¢28Æü¡¢¾·ÂÔÁª¼ê¤é¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÖºê¶ÇÁª¼ê(¶åÅÅ¹©)¤Ï¡¢¡ÖËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È(2»þ´Ö7Ê¬32ÉÃ)¹¹¿·¤ÏÀäÂÐ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖºêÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸åÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤È¡¢¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±£¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÀÖºêÁª¼ê¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡£MGC¤Ç¤â¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï30¥¥í¤«¤é¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÀÖºêÁª¼ê¡£¡Ö¼þ¤ê¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£