「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます☆

今回はそんな“春のハウステンボス”期間中、悟空で提供される中華風そのぎ茶漬けとホイコーローのせいろ蒸しの紹介でした。

悟空“春のハウステンボス2025″中華風そのぎ茶漬けとホイコーローのせいろ蒸し

価格:2,500円

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「悟空」

提供期間:2025年2月28日(金)〜6月29日(日)

ハウステンボス/タワーシティにある「悟空」

長崎名物のちゃんぽんや中華メニューが楽しめるレストラン。

“春のハウステンボス2025″期間中は、中華風そのぎ茶漬けとホイコーローのせいろ蒸しを提供。

長崎産鯛の中華風漬けがトッピングされた炒飯。

そのぎ茶をかけお茶漬けとしていただけます。

豚肉とお野菜たっぷりのせいろ蒸し。

回鍋肉ダレとポン酢の二種類で味わうことができます。

デザートにはプリンセスマンゴープリンと桜餡の胡麻団子です。

悟空“春のハウステンボス2025″中華風そのぎ茶漬けとホイコーローのせいろ蒸しの紹介でした。

ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー!“春のハウステンボス”2025まとめ ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー!“春のハウステンボス”2025まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長崎産鯛の中華風漬けと炒飯をお茶漬けに!悟空“春のハウステンボス2025"中華風そのぎ茶漬けとホイコーローのせいろ蒸し appeared first on Dtimes.