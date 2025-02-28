Âè4»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¥¢¥Ê¡¡TBSÂà¼Ò¤òÊó¹ð¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡TBS¤Î²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó17Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢Ìó17Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TBS¤òÂà¼Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿²ÃÆ£¥¢¥Ê¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¼èºà¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î½Ð»º¤ËÀìÇ°¤·¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¤·¡¢²ÖÂ«¤È¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤¿ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î°ìËç¡£»÷´é³¨ÉÕ¤¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ªËèÆü¡¢»È¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î27Æü¤ÎÍ¼Êý¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè4»ÒÇ¥¿±¤È2·î¤Ç¤ÎÆ±¶ÉÂà¼Ò¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¥¢¥Ê¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè4»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë²ñ¼Ò¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¥¢¥Ê¤ÏÉã¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï16Ç¯¤ËÆ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¢18Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ÎÄ¹½÷¡¢21Ç¯¤ËÂè3»Ò¤Î¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿3»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿¡£