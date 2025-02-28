TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¶¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·çÉÊ¤òÍýÍ³¤Ë¥³¡¼¥É·èºÑ¥¢¥×¥ê¡ÖPayPay¡×¤Ê¤É¤ÇÊÖ¶â¤¹¤ë¤Èµ¶¤ê¡¢¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¼ê¸ý¤Ë¤è¤ëÈï³²ÁêÃÌ¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤«¤é2024Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë5515·ï´ó¤»¤é¤ì¡¢40Âå¤«¤é50Âå¤¬¤ª¤è¤½5³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²Áí³Û¤Ï6²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ¶¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶È¼Ô¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö·çÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÊÖ¶â¤·¤¿¤¤¡×¤È¥á¡¼¥ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢LINE¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÖ¶â¤ÏPayPay¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊÖ¶â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈLINEÄÌÏÃ¤òÍ×µá¡£¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÊÖ¶â¼êÂ³¤­¤òÁõ¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ÷¶â¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¥Ú¥¤¤Ç¤·¤«ÊÖ¶â½èÍý¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ìÃ¶ÃÇ¤ê¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£