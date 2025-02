ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

2025年2月21日(金)の放送では、受験生の生徒(リスナー)から寄せられた受験にまつわる宣言「宣言メイト」を紹介。背中を押すメッセージを送り、慣れない環境での試験で注意すべきポイントについて語りました。

(左から)こもり校長、ヨビノリたくみさん、アンジー教頭

来週、本命の国立大の入試があって、東京に行きます。東京には何度か遊びに行ったことはありますが、1人で新幹線に乗って、慣れない場所のホテルに泊まって、会場まで行って、しかも、失敗できない本命の入試。不安でいっぱいです。想像すると心配なことはいろいろあるけど、それ以外にも、自分では想像していないトラブルやミスがあるんじゃないかとか考えてしまいます。ぜひ、気をつけたほうがいいことや、アドバイスがほしいです!(18歳)こもり校長:ちょっと遠くから慣れない地に来るっていうのは、かなり不利ですよね。アンジー教頭:慣れない環境だからね。たくみ先生:でも、そういうドラマとかアニメって観たことあると思うんですよ。だから「もしかしたら自分は主人公なんじゃないか?」と思えるぐらいがたぶんちょうどいいかなと思います。でも、何かしらのトラブルやミスはありますね。(トラブルやミスが)ないと思っているほうが危ないと感じるので、「何かしらはあるだろう」ぐらいの気持ちでいくといいと思います。よく海外旅行とかに行く人は「トラブルやミスは付きもの」という気持ちで行っていますから。自分で東京に行くってのは、もう海外旅行に近いと思うんですよ。なので、トラブルやミスは付きものだと構えれば、メンタルを強く保てるんじゃないかなと思いますね。アンジー教頭:慣れない場所でちょっと大変なこともあるけど、気をつけていってらっしゃい!



