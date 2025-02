「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます☆

今回はそんな春のハウステンボス期間中、ロード・レーウで提供される季節のオードブル 長崎和牛のローストビーフ シャスールソースの紹介でした。

ロード・レーウ“春のハウステンボス2025″季節のオードブル 長崎和牛のローストビーフ シャスールソース

価格:2,800円

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ「ロード・レーウ」

提供期間:2025年2月28日(金)〜6月29日(日)

タワーシティにある「ロード・レーウ」

看板メニューの佐世保名物「レモンステーキ」などがいただけるレストランです。

“春のハウステンボス2025″期間中は、季節のオードブル 長崎和牛のローストビーフ シャスールソースを提供。

お花をイメージした鮮やかなオードブル。

生ハムとトマトはオリーブオイル、スモークサーモンとクリームチーズはヴィネグレットソース、たまごはボロネーゼソースで味付けされています。

メインは長崎和牛のローストビーフ シャスールソース。

やわらかく仕上げた長崎和牛のローストビーフは、シャスールソースでいただきます。

長崎県産オリーブレモンソルトでいただくのもおすすめです☆

春を感じるお花のオードブルと絶品ローストビーフのセット。

ロード・レーウ“春のハウステンボス2025″季節のオードブル 長崎和牛のローストビーフ シャスールソースの紹介でした。

