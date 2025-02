EXO・ベクヒョン、UMIとのコラボ曲『Do What You Do』リリースをサプライズ発表！

ボーイズグループEXOのメンバー、ベクヒョンが新曲発表をサプライズ予告した。

ベクヒョンの所属事務所INB100は2月28日、公式SNSを通じて数枚の写真を投稿し、ベクヒョンがシンガーソングライターUMIとコラボした新曲『Do What You Do』の公開を控えていることを明らかにした。

公開されたムードポスターには、温かいアナログな雰囲気がにじみ出るポラロイド写真や「The boy awaits the moon」「The moon only appears at night」などのメッセージが含まれており、ベクヒョンがどんな新曲で戻ってくるのか、ファンの期待感を高めている。

ベクヒョンは昨年発表した4thミニアルバム『Hello, World』で3連続ミリオンセラーを記録したのはもちろん、アルバム一週間の売上が最高販売枚数を記録するなど、韓国国内外のファンから着実に愛されている。今回のシングル発売を通じて、グローバルアーティストとしての地位をさらに強固にする見通しだ。

(写真提供=OSEN)ベクヒョン

コラボ相手のUMIは、独特な雰囲気のある音楽スタイルと柔和な歌声で全世界の音楽ファンから多く愛されているシンガーソングライターだ。そんな彼女とベクヒョンの出会いがどんな音楽的シナジーを生み出すのか注目が高まる。

また、今回発表された新曲『Do What You Do』はベクヒョンが4年ぶりに他のアーティストとコラボする曲であるため、さらに期待を集めている。

なお、ベクヒョンとUMIのコラボ曲『Do What You Do』は3月3日午後2時、韓国国内外の音源サイトで同時公開される予定だ。

◇ベクヒョン プロフィール

1992年5月6日生まれ、本名ビョン・ベクヒョン。歌手RAINに憧れて歌手を目指し、2011年にSMエンターテインメントからスカウトされ、オーディションに参加。晴れて合格して練習生となり、翌年2012年にEXOのメンバーとしてデビュー。K-POP業界としては異例の短期間で人気アイドルへの第一歩を踏み出した。底抜けに明るい性格でグループ1、2を争うムードメーカーとの声も。ポジションはメインボーカルで、高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で大きな人気を集めている。