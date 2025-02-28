SixTONESら「MTV VMAJ」出演アーティスト最終発表 特別賞はaespa・JO1らが受賞【受賞作品一覧】
【モデルプレス＝2025/02/28】3月19日にKアリーナ横浜で開催される音楽アワード「MTV VMAJ」より、特別賞と最終出演アーティストが発表された。
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今回、最終のアーティスト発表として、LIVE ACTにSixTONESの出演が決定。SixTONESは、最も優れたグループ活動を称えて贈られる賞「Group of the Year」の受賞を受けての出演となる。
さらに、ゲスト出演として4組のアーティストも決定。「チーム友達」で「Best Hip Hop Video」を受賞した千葉雄喜、「ファタール」で「Best Trending Video」を受賞したGEMN、今後の活躍が期待される新人アーティストに贈られる特別賞「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」を受賞した澤村光彩、現在の日本のミュージックシーンにおいて多大な影響を与えた邦楽アーティストに贈られる特別賞「Inspiration Award Japan」を受賞したTM NETWORK。彼らはアワード内でトロフィーが授与される。
なお、SixTONES、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK は、同日にぴあアリーナＭＭで開催される「MTVVMAJ Pre-Show」のレッドカーペットにも出演。また「MTV VMAJ」の特別賞も発表され、aespa、Official 髭男 dism、Creepy Nuts、JO1、XGらが受賞した。
「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年に誕生。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”で、今回で23回目の開催を迎える。対象期間内（2023年10月1日〜2024年12月31日）に発表された作品から、各部門の最優秀作品が発表される。（modelpress編集部）
＜Artist of the Year＞
aespa
＜Group of the Year＞
SixTONES
＜Song of the Year＞
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
＜Album of the Year＞
Official 髭男 dism「Rejoice」
＜Inspiration Award Japan＞
TM NETWORK
＜Performance of the Year＞
XG
＜Best Asia Group＞
JO1
＜Best Asia Celebrity＞
Leah Dou（竇靖童）
＜MTV Breakthrough Song＞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
＜Best Teen Choice Artist＞
乃紫
＜Upcoming Dance & Vocal Group＞
IS:SUE
ONE OR EIGHT
＜Future Icons Award＞
こっちのけんと
＜Rising Star Award Presented by YOKOHAMA＞
澤村光彩
【MTV VMAJ】
会場：Kアリーナ横浜
日時：2025年3月19 日（水）
開場：17：00／開演：18：30（予定）
LIVE ACT：aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、FRUITS ZIPPER、羊文学、 INI、井上和（乃木坂46）、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou（竇靖童）、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、SixTONES、TOMOO、XG ※ABC順
GUEST CELEBRITY：BE:FIRST（SOTA／MANATO／LEO)、千葉雄喜、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK ※ABC順
MC：ヒコロヒー、せいや（霜降り明星）
【MTV VMAJ Pre-Show】
会場：ぴあアリーナ MM
日時：2025年3月19 日（水）
開場：13：30／開演：14：30 （予定）
RED CARPET：aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、BE:FIRST（SOTA／MANATO／LEO）、FRUITS ZIPPER、 GEMN、ヒコロヒー×せいや（霜降り明星）、羊文学、INI、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou（竇靖童）、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、澤村光彩、SixTONES、TM NETWORK、TOMOO、XG ※ABC 順
LIVE ACT／RED CARPET：CUTIE STREET、HANA、IS:SUE、乃紫、 ONE OR EIGHT ※ABC 順
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◆SixTONES・千葉雄喜ら「MTV VMAJ」出演決定
今回、最終のアーティスト発表として、LIVE ACTにSixTONESの出演が決定。SixTONESは、最も優れたグループ活動を称えて贈られる賞「Group of the Year」の受賞を受けての出演となる。
なお、SixTONES、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK は、同日にぴあアリーナＭＭで開催される「MTVVMAJ Pre-Show」のレッドカーペットにも出演。また「MTV VMAJ」の特別賞も発表され、aespa、Official 髭男 dism、Creepy Nuts、JO1、XGらが受賞した。
◆「MTV VMAJ」
「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年に誕生。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”で、今回で23回目の開催を迎える。対象期間内（2023年10月1日〜2024年12月31日）に発表された作品から、各部門の最優秀作品が発表される。（modelpress編集部）
◆受賞作品一覧
＜Artist of the Year＞
aespa
＜Group of the Year＞
SixTONES
＜Song of the Year＞
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
＜Album of the Year＞
Official 髭男 dism「Rejoice」
＜Inspiration Award Japan＞
TM NETWORK
＜Performance of the Year＞
XG
＜Best Asia Group＞
JO1
＜Best Asia Celebrity＞
Leah Dou（竇靖童）
＜MTV Breakthrough Song＞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
＜Best Teen Choice Artist＞
乃紫
＜Upcoming Dance & Vocal Group＞
IS:SUE
ONE OR EIGHT
＜Future Icons Award＞
こっちのけんと
＜Rising Star Award Presented by YOKOHAMA＞
澤村光彩
◆公演概要
【MTV VMAJ】
会場：Kアリーナ横浜
日時：2025年3月19 日（水）
開場：17：00／開演：18：30（予定）
LIVE ACT：aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、FRUITS ZIPPER、羊文学、 INI、井上和（乃木坂46）、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou（竇靖童）、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、SixTONES、TOMOO、XG ※ABC順
GUEST CELEBRITY：BE:FIRST（SOTA／MANATO／LEO)、千葉雄喜、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK ※ABC順
MC：ヒコロヒー、せいや（霜降り明星）
【MTV VMAJ Pre-Show】
会場：ぴあアリーナ MM
日時：2025年3月19 日（水）
開場：13：30／開演：14：30 （予定）
RED CARPET：aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、BE:FIRST（SOTA／MANATO／LEO）、FRUITS ZIPPER、 GEMN、ヒコロヒー×せいや（霜降り明星）、羊文学、INI、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou（竇靖童）、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、澤村光彩、SixTONES、TM NETWORK、TOMOO、XG ※ABC 順
LIVE ACT／RED CARPET：CUTIE STREET、HANA、IS:SUE、乃紫、 ONE OR EIGHT ※ABC 順
【Not Sponsored 記事】