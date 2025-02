◆SixTONES・千葉雄喜ら「MTV VMAJ」出演決定

【モデルプレス=2025/02/28】3月19日にKアリーナ横浜で開催される音楽アワード「MTV VMAJ」より、特別賞と最終出演アーティストが発表された。今回、最終のアーティスト発表として、LIVE ACTにSixTONESの出演が決定。SixTONESは、最も優れたグループ活動を称えて贈られる賞「Group of the Year」の受賞を受けての出演となる。

◆「MTV VMAJ」

◆受賞作品一覧

◆公演概要

さらに、ゲスト出演として4組のアーティストも決定。「チーム友達」で「Best Hip Hop Video」を受賞した千葉雄喜、「ファタール」で「Best Trending Video」を受賞したGEMN、今後の活躍が期待される新人アーティストに贈られる特別賞「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」を受賞した澤村光彩、現在の日本のミュージックシーンにおいて多大な影響を与えた邦楽アーティストに贈られる特別賞「Inspiration Award Japan」を受賞したTM NETWORK。彼らはアワード内でトロフィーが授与される。なお、SixTONES、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK は、同日にぴあアリーナMMで開催される「MTVVMAJ Pre-Show」のレッドカーペットにも出演。また「MTV VMAJ」の特別賞も発表され、aespa、Official 髭男 dism、Creepy Nuts、JO1、XGらが受賞した。「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年に誕生。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”で、今回で23回目の開催を迎える。対象期間内(2023年10月1日〜2024年12月31日)に発表された作品から、各部門の最優秀作品が発表される。(modelpress編集部)<Artist of the Year>aespa<Group of the Year>SixTONES<Song of the Year>Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」<Album of the Year>Official 髭男 dism「Rejoice」<Inspiration Award Japan>TM NETWORK<Performance of the Year>XG<Best Asia Group>JO1<Best Asia Celebrity>Leah Dou(竇靖童)<MTV Breakthrough Song>CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」<Best Teen Choice Artist>乃紫<Upcoming Dance & Vocal Group>IS:SUEONE OR EIGHT<Future Icons Award>こっちのけんと<Rising Star Award Presented by YOKOHAMA>澤村光彩【MTV VMAJ】会場:Kアリーナ横浜日時:2025年3月19 日(水)開場:17:00/開演:18:30(予定)LIVE ACT:aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、FRUITS ZIPPER、羊文学、 INI、井上和(乃木坂46)、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou(竇靖童)、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、SixTONES、TOMOO、XG ※ABC順GUEST CELEBRITY:BE:FIRST(SOTA/MANATO/LEO)、千葉雄喜、GEMN、澤村光彩、TM NETWORK ※ABC順MC:ヒコロヒー、せいや(霜降り明星)【MTV VMAJ Pre-Show】会場:ぴあアリーナ MM日時:2025年3月19 日(水)開場:13:30/開演:14:30 (予定)RED CARPET:aespa、アイナ・ジ・エンド、ano×幾田りら、BE:FIRST(SOTA/MANATO/LEO)、FRUITS ZIPPER、 GEMN、ヒコロヒー×せいや(霜降り明星)、羊文学、INI、こっちのけんと、Kroi、Leah Dou(竇靖童)、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Omoinotake、澤村光彩、SixTONES、TM NETWORK、TOMOO、XG ※ABC 順LIVE ACT/RED CARPET:CUTIE STREET、HANA、IS:SUE、乃紫、 ONE OR EIGHT ※ABC 順【Not Sponsored 記事】