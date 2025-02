Official髭男dismが、4月24日にワンマンライブ<Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL->をKT Zepp Yokohamaにて開催することが決定した。本公演はファンクラブ限定ライブで、昨年7月にZepp Hanedaにて開催された<one-man live 2024 -UNOFFICIAL->に続き2度目の開催となる。あわせて、公演の模様をファンクラブ会員限定でライブ生配信することも発表。アーカイブも予定されている。

<Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL->



日付:2025年4月24日(木)会場:KT Zepp Yokohama開場:18:00 / 開演:19:00▼券種/料金スタンディング:6,600円(税込)2F指定親子席:大人6,600円(税込)・こども3,300円(税込)配信視聴チケット:W会員2,000円(税込)・年月会員2,500円(税込)▼チケット受付情報W会員先行:3月1日(土)12:00〜3月10日(月)23:59年/月会員先行:3月21日(金)12:00〜3月30日(日)23:59配信視聴チケット:3月1日(土)12:00〜5月6日(火祝)20:00 まで▼注意事項/備考・本公演はOfficial髭男dismファンクラブ年・月会員にご登録のお客様のみお申し込みがいただけます。・2F指定親子席:3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は有料。・未就学児のお子様は2F指定親子席のみご観覧いただけます。・購入枚数制限 1Fスタンディング:1人2枚まで/2F指定親子席:1人4枚まで・入場時にドリンク代600円をお支払い頂きます。・原則として電子チケットの対応となります。・来場者全員がPlus member IDの取得と年齢登録が必要となります。・チケットは全て「Official髭男dismアプリ」での発券となります。・スマートホンをお持ちでないお客様は当日「特別対応窓口」にて身分証確認の上、ご入場いただきます。※ただし、指定親子席こどものお客様は申込者の端末で同時入場いただけますので身分証確認は行いません。・ご年齢確認のため身分証のご提示をお伺いさせていただく場合はございますのでご了承ください。・本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象となります。・チケットにはお申込み時に事前確認されたお名前が表示され、記載のご本人以外の入場はできません。興行主の同意のない有償譲渡が禁止されています。・チケット不正転売の対策として応募時に【応募者】【同行者】それぞれの電話番号を登録いただき、応募者・同行者のスマホ端末でそれぞれ表示します。・購入後の来場者の変更はできません。ご応募時にご了承の上お申し込みください。※指定親子席についてこども席の同行者がスマホをお持ちでないお客様は、応募者のスマホ端末にチケットを表示させて通常の入場レーンから同時入場いただけます。・公式チケットトレードを実施します。(トレードスケジュールは後日お知らせ致します。)▼FC先行についてW会員先行(同行者も会員)について応募者:年額 ファンクラブ「Stand By You」と月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」の両方に入会されている方同行者:年額ファンクラブ「Stand By You」または月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会されている方※指定親子席へお申込みの場合は、同行者はファンクラブに入会の必要はありません。ただし、Plus member IDの登録(無料)が必要年・月会員先行(同行者も会員)について応募者:年額ファンクラブ「Stand By You」または月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会されている方同行者:年額ファンクラブ「Stand By You」または月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会されている方※指定親子席へお申込みの場合は、同行者はファンクラブに入会の必要はありません。ただし、Plus member IDの登録(無料)が必要▼【配信】お客様への注意事項/備考・年会員制ファンクラブ「Stand By You」または月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入会している方が対象です。・本公演のオンライン配信ライブはお手持ちのPCやスマートフォンなどからご視聴いただくものです。ご視聴いただくには事前にチケット(視聴券)のご購入が必要です。・チケットのご購入前に、配信サービスのホームページに記載の注意事項をよくお読みいただき、配信ライブ視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうか必ずご確認ください。・ライブ配信を途中から視聴した場合はその時点からの配信となり、配信中は巻き戻しての再生はできません。・公演時間は約2時間を予定しております(前後する可能性がございます)。・配信チケットの販売は5月6日(火祝)20時までの販売となります。・ライブ配信終了後、チケットをお持ちの方は 2025年4月24日(木)配信終了後〜5月6日(火祝)23:59 までアーカイブ配信をご視聴いただけます。視聴中であっても5月6日(火祝)23:59を過ぎるとアーカイブ配信が終了いたします。お時間に余裕を持ってご視聴ください。アーカイブ配信の開始時間は配信プラットフォームの情報からご確認ください。・チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。・配信には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。・お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。・本公演は有料での配信ライブです。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。・配信ライブ映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL-特設サイトhttps://event.higedan.com/feature/live_2025