▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 11本目▶2025年2月18日(火) 静岡UMBER▶書き手:渡邊一丘 (Dr)◆ ◆ ◆我々は半月くらい家に帰っておりません。あ、佐々木は帰ってるな。佐々木以外は帰っておりません。とにかく、これくらいの遠征は久々です。それこそ全国ツアーやり始めた頃は2週間くらい出っぱなしというのはわりかしやってたと思います (でも人によっては1ヶ月くらい帰ってない人もいたから偉そうなことは言えませんが)。

