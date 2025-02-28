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5/31¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚcube garden 16:30/17:00
6/1¡ÊÆü¡ËÈ¡´ÛCLUB COCOA 17:30/18:00
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6/8¡ÊÆü¡Ë¹ÅçLive Space Reed 17:30/18:00
6/14¡ÊÅÚ¡Ë·§ËÜB.9 V1 17:15/18:00
6/15¡ÊÆü¡ËÊÌÉÜCopper Ravens 17:30/18:00
6/21¡ÊÅÚ¡ËÂçºåBIG CAT 17:15/18:00
6/22¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°THE BOTTOM LINE 17:15/18:00
6/28¡ÊÅÚ¡ËÀ¹²¬CLUB CHANGE WAVE 17:30/18:00
6/29¡ÊÆü¡ËÀçÂædarwin 17:15/18:00
7/4¡Ê¶â¡ËÅìµþZepp Shinjuku 18:00/19:00
7/7¡Ê·î¡ËÅìµþLIQUIROOM 18:00/19:00
7/10¡ÊÌÚ¡ËÌ¾¸Å²°CLUB QUATTRO 18:15/19:00
7/11¡Ê¶â¡ËµþÅÔMUSE 18:30/19:00
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TICKET 6,800±ß¡ÊTAX IN¡Ë
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