“カリー・デー”に新たな記録…ステフィン・カリーが驚異の3ポイント成功12本の計56得点

2月28日(現地時間27日、日付は以下同)。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、イースタン・カンファレンスのチームとのアウェー5連戦がスタート。その初戦として敵地キア・センターへ乗り込んでオーランド・マジック戦に臨んだ。

試合は前半を終えてホームのマジックが66-52で14点をリード。だがウォリアーズはステフィン・カリーが前半だけで21得点をマークし、終了間際にリングからコートの3/4ほど離れた距離からスーパーロングスリーを放ち、これが見事に成功。

すると第3クォーターに入ってカリーが爆発。このクォーターだけでカリーは4本の3ポイントシュート成功を含む22得点を奪い、ウォリアーズは40-21で逆転し、第4クォーターでもカリーが13得点をたたき出し、最終スコア121-115で逆転勝利を飾った。

ウォリアーズはマジックにペイントエリアの得点で30-56と大差をつけられたとはいえ、3ポイントを成功率42.2パーセント(19/45)の高精度で沈めて今シーズン2度目の5連勝。

カリーは34分18秒の出場でフィールドゴール成功率64.0パーセント(16/25)、3ポイント成功率63.2パーセント(12/19)、フリースロー12本をすべて決め切り、今シーズン最多の56得点に4リバウンド3アシスト2スティールと暴れ回った。

🤩 STEPH LEADS IN SPECTACULAR FASHION 🤩

🍳 56 PTS

🍳 12 3PM

5 straight wins for Golden State in a HISTORIC outing for Chef Curry! pic.twitter.com/l2fEXVFpxx

- NBA (@NBA) February 28, 2025