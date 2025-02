Xでも話題！　“進化した”すみっコぐらし、いしよわちゃん、リラックマから新グッズが登場

2025年3月上旬より、サンエックスの新製品が順次発売開始されます。

■『もしもすみっコが進化したら?』のイラストが商品化!

2022年から毎年11月24日「進化の日」にすみっコぐらしX(旧Twitter)で投稿されている「もしもすみっコが進化したら…?」のイラスト。ぺんぎん?は最初はまさかの4つ足? えびふらいのしっぽは、もしかしてだんだん短くなっていく……? など、クスリと笑ってしまうイラストで、5.2万越えのいいねも記録するなど、毎年大きな反響を呼んでいます。

そんな本イラストが、この度待望のテーマ化! 進化過程(?)のイラストがセットになったスマホに入れるのにもぴったりなステッカーセットや、ぶらさげマスコットなど、思わず持ち歩きたくなる商品ラインナップです。

■「いしよわちゃん」の同僚「いしつよちゃん」の単体グッズが初登場

週休2日制会社員のキャラクター「いしよわちゃん」の同僚である「いしつよちゃん」との日常を描いた新テーマによるグッズが登場します。いしつよちゃん単体でのグッズ化は今回が初めてです。

「ともだちではないし性格も正反対だけど、お互いにいてくれてよかったなとおもう日もある」二人の絶妙な関係に、マイナビウーマン読者も共感間違いなし。

グッズは、「いしよわちゃんとおそろいヘアクリップ」「推しの写真キーホルダー」などの推し活グッズや、「ぬいぐるみシリーズ」などが展開されます。

■「#あなたのそばにリラックマ」シリーズ第4弾『雨のち晴れのリラックマ』テーマが登場

リラックマをより身近に感じられるシリーズとして展開する「#あなたのそばにリラックマ」からは、“心が雨空模様のとき、もしもリラックマが優しく傘を差し伸べてくれたなら……?”そんなシーンから着想を得たテーマでアイテムを展開します。

商品には、虹の7色が取りそろえられた「なないろてのりぬいぐるみ」などを用意しています。

■「じんべえさん」から『じんべえさんとふうせんうお』テーマが登場

今年10周年を迎える「じんべえさん」からは、風船モチーフ×ニュアンスカラーに、「ふうせんうお」「しろいなまこ」も登場する特別なテーマを展開。

ポーチや巾着、ぬいぐるみシリーズのほか、「桜」をモチーフにしたぬいぐるみも用意しています。

■「チキップダンサーズ」から『からあげ LOVE』テーマが登場

「チキップダンサーズ」からは、油鍋出身のほねチキンと仲良しの後輩「小からあげ」と「水と油のようせい(レモン汁 Ver.)」が初登場する新テーマを展開。ステッカーセットや推し活グッズなどを取りそろえます。

■商品概要

サンエックスネットショップ https://shop.san-x.co.jp/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(フォルサ)