サザンオールスターズ、ニューアルバムのCD先着予約・購入特典が“サザンからの感謝状”となることが明らかに

■“サザンからの感謝状”は、裏面にアーティスト写真が全面に掲載されたポスター仕様!

サザンオールスターズのニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日リリースする)のリリースが迫るなか、まだ明らかになっていなかったCD先着予約・購入特典が解禁。CDを予約・購入した人に先着で“サザンからの感謝状”ポスターカードがプレゼントされることが明らかとなった。

カードは、2024年11月にアルバムタイトル&ツアー開催発表とともに公開された、「THANK YOU SO MUCH」と描かれた夕景の浜辺のキービジュアルをベースに、サザンからの特別な感謝の言葉が記された感謝状になっており、裏面にアーティスト写真が全面に掲載されたポスター仕様。さらに、本カードは各形態と同サイズで制作され、CDケースやボックス、アナログ盤外袋に収めることができる仕様になっている。

この感謝状ポスターカードを手にすることで、本作がより特別な一枚になること間違いなし。メッセージの内容は、手に入れてからのお楽しみだ。

2024年6月25日のアルバム制作発表から、11月のアルバムタイトル決定を経て、新録曲をふんだんに盛り込んだ14曲の収録曲目が解禁、さらに完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC『Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』、SPECIAL BOOK『よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”』の発表と、アルバムの情報が解禁されるたびに、各メディアを賑わせてきた本作。

そして今回、先着予約・購入特典“サザンからの感謝状”カードの内容が解禁され、ようやくアルバムの全貌が明らかになった。リリースまで3週間を切った予約のラストチャンスを見逃さないようにしよう。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp