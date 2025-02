ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースが迫るなか、まだ明らかになっていなかった情報のひとつ、CDの先着予約購入特典の内容が解禁となった。3月19日に発売される『THANK YOU SO MUCH』だが、CDの予約購入者には先着で「“サザンからの感謝状”ポスターカード」プレゼントされることがわかった。同カードは、昨年11月にアルバムタイトル&ツアー開催が解禁された際に公開されたキービジュアル(「THANK YOU SO MUCH」と描かれた夕景の浜辺)をベースに、バンドからの特別な感謝の言葉が記された感謝状になっており、裏面にはアーティスト写真が全面に掲載されたポスター仕様になっている。

同カードは各形態(完全生産限定盤A、完全生産限定盤B、通常盤、アナログ盤)と同サイズで制作されており、CDケースやボックス、アナログ盤外袋に収めることができる。メッセージの内容は、手に入れてからのお楽しみとのこと。10年ぶりのオリジナルアルバムのリリースに寄せて大きな愛と深い感謝を込めたサザンオールスターズからの感謝状は、ファンはぜひ手に入れたい特典となりそうだ。全国CDショップおよびオンラインショップにて、『THANK YOU SO MUCH』(完全生産限定盤A、完全生産限定盤B、通常盤、アナログ盤)を予約購入した人に先着で、各形態サイズの「“サザンからの感謝状”ポスターカード」をプレゼントする。特典はなくなり次第終了。一部、取扱いのない店舗もあるため要確認となる。