¹âÅèÀ¯¹¨¡¢¥í¥óÌÓ¡õÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¿·Á¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¡¡¼«¿È¤ÎÊÑÁ«¹ðÇò¡Ö¥¹¥«¤¹¤Î¤Ï¤â¤¦°ìÀÚ¤ä¤á¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÅèÀ¯¹¨¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹1ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°11¡§55¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿·Á¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ª¹âÅèÀ¯¹¨¤ò°Ï¤à·ó¶áÂç¼ù¡õËþÅç¿¿Ç·²ð
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¡¢¥í¥óÌÓ¡õÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö±ÊÌîÀîÎÐÃÏ¸ø±à¡×¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¡£¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë¹âÅè¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤¿»þ¡×¤ÎÏÃ¡£¡Ö¼ª¤ÇÊ¹¤¯¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢´Á»ú¤Ç¸«¤ë¤È²¿¤«¥¨¥í¤¤½Ï¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¹âÅè¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÖ¨Î©¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÎò39Ç¯¡¦´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¹âÅè¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£Åö»þ¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤È¤Æ¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÃË¤¬¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âçºå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¡Ö¤ªÁ°¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹âÅè¤Ï¥¦¡¼¥í¥óÃã¤ò°û¤ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷¤Î»Ò¤ËµÞ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¥¥é¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¹ÅÇÉ¤Ê´¶¤¸¤ÇÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¡Ö¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¡¢¥¹¥«¤¹¤Î¤Ï¤â¤¦°ìÀÚ¤ä¤á¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑÁ«¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤Ï¡ÖMOVEÀ°ÂÎ±¡¡×¡£¹âÅè¤Î¸ª¤È·ó¶á¤Î¹ø¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¹âÅè¤¬¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÖÁë¤«¤é¡ÖµÊÃã ¥Ð¥¯¡×¤òÈ¯¸«¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²È¡¦¹âÅç²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Éã¿Æ¤Ï¹âÅçÃéÉ×¡¢Äï¤Ï¹âÅèÀ¯¿¡¢À¯¹¨¤ÎºÊ¤âÇÐÍ¥¤Î¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤â¸µÊõÄÍ¤Î¼÷Èþ²ÖÂå¡£Êì¤ÏÊõÄÍ»Ë¾å½é¤á¤ÆµÒ¤¤¤¸¤ê¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÂ¢¤Î³¹ Í·Í÷Á¥¡×¤ËÅþÃå¡£°ÒÀª¤Î¤¤¤¤Á¥Æ¬¤ÎÁ¥Æ¬±´¤Ë¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¹âÅè¤Î¡ÖÁ¥¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é20Ê¬¤ÎÁ¥Î¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹âÅè¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¿á¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¸µ¡¹¥Ù¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¥Ó¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¤ÎÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿ÀèÇÚ¤Ë¡Ø¹âÅè¤É¤¤¤Ä¤À¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ãæ3¤«¤éÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹âÅè¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë±§ºêÎµÆ¸¤Î¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥®¥¦¥®¡¦¥Ð¥ó¥É¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ö¥®¥¿¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¤ÏÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¥À¥á¡ª¥Ù¡¼¥¹¤Ï²»¤¬Äã¤¤¤«¤éÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀÐ¹õ¸¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂÀÊ¿»³¡×¤Ø¡£»³¤Î¾å¤Î¿©»ö½è¡ÖÆÊÌÚ²È¡×¤Ç¡¢Ì¾Êª¤Î¶Ì»Ò¾Æ¤¤ä¤«¤±¤½¤Ð¤òËþµÊ¡£¡ÖÃÄ»Ò¤òËí¤Ë¤·¤Æ¿²¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×ÃÄ»Ò¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ËþÅç¤â¡¢¤¢¤ó¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿Ì¾ÊªÃÄ»Ò¤ËÂçËþÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¼¡¤ËÄÌ¤ë¼Ö¤Ï±¦¤«¤é¤¯¤ë¤«¡¢º¸¤«¤é¤¯¤ë¤«¡×¥²¡¼¥à¡£ÃÏÌ£¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿·Á¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ª¹âÅèÀ¯¹¨¤ò°Ï¤à·ó¶áÂç¼ù¡õËþÅç¿¿Ç·²ð
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¡¢¥í¥óÌÓ¡õÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö±ÊÌîÀîÎÐÃÏ¸ø±à¡×¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¡£¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë¹âÅè¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤¿»þ¡×¤ÎÏÃ¡£¡Ö¼ª¤ÇÊ¹¤¯¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢´Á»ú¤Ç¸«¤ë¤È²¿¤«¥¨¥í¤¤½Ï¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¹âÅè¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÖ¨Î©¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¹¤Ï¡ÖMOVEÀ°ÂÎ±¡¡×¡£¹âÅè¤Î¸ª¤È·ó¶á¤Î¹ø¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¹âÅè¤¬¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤·¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÖÁë¤«¤é¡ÖµÊÃã ¥Ð¥¯¡×¤òÈ¯¸«¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²È¡¦¹âÅç²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Éã¿Æ¤Ï¹âÅçÃéÉ×¡¢Äï¤Ï¹âÅèÀ¯¿¡¢À¯¹¨¤ÎºÊ¤âÇÐÍ¥¤Î¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤â¸µÊõÄÍ¤Î¼÷Èþ²ÖÂå¡£Êì¤ÏÊõÄÍ»Ë¾å½é¤á¤ÆµÒ¤¤¤¸¤ê¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÂ¢¤Î³¹ Í·Í÷Á¥¡×¤ËÅþÃå¡£°ÒÀª¤Î¤¤¤¤Á¥Æ¬¤ÎÁ¥Æ¬±´¤Ë¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¹âÅè¤Î¡ÖÁ¥¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é20Ê¬¤ÎÁ¥Î¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹âÅè¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¿á¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¸µ¡¹¥Ù¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¥Ó¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¤ÎÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿ÀèÇÚ¤Ë¡Ø¹âÅè¤É¤¤¤Ä¤À¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ãæ3¤«¤éÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹âÅè¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë±§ºêÎµÆ¸¤Î¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥®¥¦¥®¡¦¥Ð¥ó¥É¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ö¥®¥¿¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¤ÏÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¥À¥á¡ª¥Ù¡¼¥¹¤Ï²»¤¬Äã¤¤¤«¤éÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀÐ¹õ¸¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂÀÊ¿»³¡×¤Ø¡£»³¤Î¾å¤Î¿©»ö½è¡ÖÆÊÌÚ²È¡×¤Ç¡¢Ì¾Êª¤Î¶Ì»Ò¾Æ¤¤ä¤«¤±¤½¤Ð¤òËþµÊ¡£¡ÖÃÄ»Ò¤òËí¤Ë¤·¤Æ¿²¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×ÃÄ»Ò¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ËþÅç¤â¡¢¤¢¤ó¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿Ì¾ÊªÃÄ»Ò¤ËÂçËþÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¼¡¤ËÄÌ¤ë¼Ö¤Ï±¦¤«¤é¤¯¤ë¤«¡¢º¸¤«¤é¤¯¤ë¤«¡×¥²¡¼¥à¡£ÃÏÌ£¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£