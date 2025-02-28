iPhone16e¤¬9Ëü9800±ß¤«¤éÈ¯Çä¡¡¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÂ¾¿Í¤ò¾Ã¤¹ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½ÅëºÜ
À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¿·¤·¤¤¡ÖiPhone¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤µ¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone16e¡×¡£¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÂ¾¿Í¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï9Ëü9800±ß¤«¤é¤Ç¡¢¡ÖiPhone16¡×¤è¤ê2³ä¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤¿¿Í
¡Ö¤º¤Ã¤ÈSE¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢SE¤Î¸å·Ñ¤¬16e¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈSE¤â¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤¤«¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
6Ëü±ßÂæ¤Î²Á³Ê¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡ÖiPhoneSE¡×¤ÏÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÄã²Á³ÊÂÓ¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï»ö¼Â¾åÅ±Âà¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥°¡¼¥°¥ë¤ä¥µ¥à¥¹¥ó¤âÀ¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢4·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£