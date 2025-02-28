¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤¬²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¡¡PB¾¦ÉÊÀ½Â¤½ä¤ê5²¯±ßÄ¶¸º³Û
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊPB¡Ë¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤Ø¤Î»ÙÊ§Âå¶â¤òÉÔÅö¤Ë¸º³Û¤·¤¿¤Î¤Ï²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Âç¼ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò´«¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÈÎÇä»Ù±ç¶â¡×¤Ê¤É11¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ê¥Ù¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢51¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ·×Ìó5²¯5ÀéËü±ß¤ò¸º³Û¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï2020Ç¯¤´¤í¤«¤éPB¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¥ê¥Ù¡¼¥ÈÌ¾ÌÜ¤Î¸º³Û¤ÏÆ±»þ´ü°Ê¹ßÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¸ø¼è°Ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯7·î¡Á24Ç¯8·î¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤Ê¤É·×Ìó560¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¶È¼Ô¤«¤é¡¢·×Ìó5²¯5746Ëü±ß¤ò¸º³Û¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¸º³ÛÊ¬¤òÁ´¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸º³ÛÊ¬¤¬Âç¤¤¤¹àÌÜ¤Ï¡¢³Æ¶È¼Ô¤Î»ÅÆþ¤ìÎÌ¤äÇä¾å³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìÄê³ä¹ç¤òº¹¤·°ú¤¯¡Ö³ÈÇäÈñ¡×¤ä¡Ö¼ÂÇä½õÀ®Èñ¡×¤Ç¡¢·×Ìó4²¯3ÀéËü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡Ö²¼ÀÁË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤Î·çÇ¡¤Ê¤É¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£